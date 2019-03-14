10隻經典對戰格鬥Game（上篇） 由《街霸2》打到《拳皇》

日本的街機早於70年代已登場，但真正黃金歲月卻發生在平成年代——多得於90年代登場的《街霸2》（Street Fighter 2），成功令世界各地的男人們不分老幼、齊齊迷上去機舖練招挑機，並為對戰型格鬥Game的盛世拉開了序幕，當中更有不少遊戲的影響力更跳出了機舖，被不同的媒體改編！以下10隻經典格鬥Game，你就算未打過，都應該聽過佢哋大名！



最不得不玩．街霸2（1991年）

唔使多講，平成年代最巴閉的格鬥遊戲，肯定係遊戲商Capcom推出的《街霸2》。作為1987年推出的《街霸》續篇，沿用了前作1對1對戰（3盤兩勝）及隨時可挑機的模式，並依然有保留了Ryu及Ken兩位角色，及他們的波動拳、昇龍拳及龍捲旋風腿3種必殺技。但與此同時，卻大量加入了新角色讓玩家選擇，分別有美國軍佬Guile、印度佬Dhalsim、相撲手E Honda及巴西怪Blanka等，並開創了街機首位女生主打角色春麗，每一位的服裝打扮、絕招、決鬥場景都極具個性特色，大家都記得軍佬腳刀及春麗的倒轉旋風腿吧！而且對比前作，角色動作的流暢度大大提升、令大家可以招接招，並將必殺技的殺傷力大幅降低，令雙方對戰的過程更襟玩，為後世的對戰格鬥遊戲定下了基準。此Game成功地風靡全球機舖，之後推出了多個改版及續篇，更厲害的是，其影響力更超出了遊戲層面，當年唔識「Chock波」及「Chock昇」分分鐘跟朋友冇話題，更被改篇成漫畫、甚至拍成荷里活電影，也令蒲機舖地位大幅提升，成為了90年代的主流娛樂。



最跳出平面 餓狼傳說（1991年）

另一個遊戲開發商SNK亦不甘後人，跟《街霸2》同年推出了另一款對戰格鬥Game《餓狼傳說》（Fatal Fury），故事以美國的架空城市South Town作背景，有3位角色（分別係Terry、Andy及Joe）給玩家揀選，每個角色都有自家必殺技，相比《街覇2》，畫面及動作流暢度差了一截，但遊戲有一個獨特設定，對戰時並非單純的直線進行，而是分為前方及後方兩條直線，讓角色可以跳出跳入，帶來了不一樣的空間感（一開始由電腦控制，後來的續篇才發展成由玩家控制），而《餓》亦食正《街霸2》掀起的對戰格鬥熱潮，獲得了Game迷的追捧，之後亦推出了多個續編，當中於《餓狼傳說2》登出的性感女角色不知火舞，亦是繼春麗後另一個Game界招牌女角。而且當年張學友也有首歌叫《餓狼傳說》呢（雖然跟此Game完全無關）！



最細緻之作 龍虎之拳（1992年）

SNK於1992年推出了另一個破格的對格門遊戲《龍處之拳》（Art of Fighting），製作人是由Capcom跳槽到SNK的西山隆志及松本裕司，相比《餓狼傳說》，遊戲整體表現來得更為成熟，而且還有多項破格兼對格闘Game發展甚有影響的設定，例如新增了一條為出招使用的氣力計，可以透過攻擊及儲氣來補充。另外還有能扣去對手大截能源的超必殺技及亂舞技，及兩方走近時畫面會Zoom近等。另外，對戰前角色都會講專屬對白，並可以做挑釁對方動作（會減少對手的氣力計）等等，這些都被之後的《拳皇》系列發揚光大呢。不過最令人印象深刻的是，如果集中攻擊對手的上半身，角色會變得口腫面腫，而使用必殺技及超必殺技KO女性對手的話，她們更會被爆衫，細位做得相當（過分？）細緻呢。



最血腥暴力 侍魂（1993）

於1993年SNK又有新搞作，推出了古裝格門Game《侍魂》（Samurai Spirit），以江戶時代天明至寬政期間為背景，特色係所有出場角色都佩戴了武器，被喻為武器格鬥的開山始祖！雖然一樣可以Chock絕招，亦有跟《龍虎之拳》氣力計相近的怒氣計，但拳掣及腳掣則便成了「弱．中．強」的斬掣及劈掣，遊戲的畫面也順理成章便得血腥，擊中時會咇血，而敗北時更會爆血，甚至會劈開頭部及身體，令遊戲過程中有戰敗等於死亡的獨特緊張感！此作的另一特色係強斬掣含有極高攻擊性，擊中一下會扣掉對手約2成的體力，比起Chock招更為厲害，所以Game迷都稱強斬掣先係《侍魂》的必殺技！



最夢幻之作 拳皇（1994年）

要講最能跟《街霸》相提並論的格鬥系列，則非SNK的《拳皇》（THE KING OF FIGHTERS，簡稱KOF）莫屬，這隻於1994年登場的遊戲，賣點既有SNK旗下兩大名作《餓狼傳說》及《龍虎之拳》系列的角色，亦有SNK知名舊作如《怒》等角色，再加上原創的角色共冶一爐，與此同時亦改變了單對單的對打模式，改為了3人一組的團體戰，可揀選的角色更多達20人，。如何安排角色打頭陣及壓軸，便令不少機迷大傷腦筋呢！遊戲整體跟《餓狼》及《龍虎》比較跳了一個層次，而操作上有《龍虎之拳》的儲氣及超必殺技，並加入了閃躲等新元素，該系列一出便大受歡，之後幾年的續篇走勢更愈見凌厲，成為了廠方的一大生招牌。而旗下角色草薙京，及於《拳皇95》登場的八神庵，其人氣可以拍得住《街霸》的Ryu及Ken啊！