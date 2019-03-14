農場開放日　為身心靈充電

生活節奏如此急促，如何令身心靈舒暢？大自然可說是其中一個良藥。想到農場走走的話，不妨參加新生精神康復會（新生會）旗下的新生農場，於3月24日舉行的「Fun享身心靈（330）新生農場開放日」。



開放日當日設有不同的身、心、靈體驗活動，如農耕體驗、生態導賞團、香草曲奇製作、珍寶花製作、開心小木偶工作坊、唇膏製作、沙畫表演、單輪車表演及體驗、新生會社企產品展銷等，讓大家體驗整全身心靈的樂趣。部分活動要預先報名。



新生會是一個專注發展精神健康服務的非政府機構，亦關注所有人的身、心、靈健康，今年推出「dayday330」行動，鼓勵每個人每天預留至少3分30秒，用適合自己的方式關心自己的身、心、靈，例如做靜觀呼吸練習、聽音樂或進行一項令自己身心舒暢的簡單活動。有研究顯示，我們如果能養成這種接納自己、細味當下的習慣，有助促進身、心、靈健康，加強面對壓力的抗逆力；但願大家能善待自己的身、心、靈。



「Fun享身心靈（330）新生農場開放日」

日期：3月24日（星期日）

時間：10:00am-4:00pm

地點：新界屯門新福路新生農場

查詢：http://dayday330.newlife330.hk/