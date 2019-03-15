果粉聚焦：影迷有福了！　Apple將於3.25發表…

Apple每年都有3場重要發布會，分別是春季發布會、年中的WWDC開發者大會，以及逢9月左右舉行的新iPhone秋季發布會。來到2019年，首先迎來第一場，日前官方就向媒體發出邀請函，是次活動將於美國時間3月25日上午10時（香港時間3月26日凌晨1時），假Apple Park內的Steve Jobs Theater舉行，並會以「It's show time.（好戲盛大上演）」為主題，明眼人一看就知與電影有關。



今次發布會將以「內容產業」為核心，Apple有可能於席上發表自家的串流影片OTT平台，具體來說即是「Apple版的Netflix」。事實上Tim Cook不只一次表明「內容」是Apple未來的發展重心，早前就講過有望在2020年將服務業務的收入，從2016年的近250億美元增加一倍；再加上去年Netflix不再接受訂戶從iOS付費，令Apple減少了抽成，Apple打造屬於自己的娛樂平台似乎變得理所當然。



影音以外，早前也有指Apple正與美國多間傳媒機構商討合作，讓用戶一個月費無限任睇當中的報章雜誌，因此今次發布會也有機會公布更多細節。至於果迷最關心的硬件，去年這個時候Apple也曾出過一部教育版iPad，今年發表新產品的機會也不少，最大可能是傳聞3月28日上架的AirPods 2耳機，另外新版iPad mini也有可能配合影音服務而同步現身。當然Apple TV也有更新理由，總之今次發布內容一定唔惹少，叫人拭目以待！