AIGLE 2019 春夏系列「NATURE IS CALLING」

法國休閒品牌 AIGLE今季以「NATURE IS CALLING」為主題，推出新一季服裝及鞋履系列，散發都市生活中蘊藏著的大自然活潑氣息。



而永不過時的魚尾外套MAIWEEN (HK$3,980)，連帽配上束繩的設計，跟外套選用的 GORE-TEX布料配合下，能確保外套的防風防水透氣功能，助女生們輕鬆應付春夏季不穩定的天氣，演繹出截然不同的感覺。



今季 AIGLE 繼續採用 Memory Shape 記憶布料技術，製作女裝COUMETI (HK$1,880)及男裝AUDA 外套 (HK$1,680)，兼備撥水及 UV Control 防曬功能，且極其輕盈，絕對是春季中不可多得的 spring jacket 之選。



AIGLE 今季再度跟與英國時尚百貨品牌 LIBERTY 合作，帶來 FIELDSAND LIB N 恤衫 (HK$1,380)，布料柔軟舒適。



AIGLE 的橡膠靴設計不僅是面對雨季最強的對策，加上其設計洋溢著時尚色彩，無論晴天、雨天，都能成為你的配搭首選。優雅時尚的 AIGLENTINE® COL 橡膠靴 (HK1,580)以傳統馬靴所設計，加入color block 拼色設計，打造出能配合不同造型穿搭的靴型，讓您展現時尚感與優雅，同時更不經意地流露出隨性的個人風格。