日本被喻為「長壽國」， 因為長壽的人口多，平均壽命達83歲，著名長壽學者家森幸男發現，味噌、納豆等天然發酵食物，是讓日本人年輕長壽的功臣。發酵的食物在製作過程中，會產生豐富酵素，有助腸道益菌的繁殖，更能有效分解食物裡的糖、蛋白質、澱粉質等，重新製造出人體必須營養。常吃含有豐富酵素的食物，對治病、減肥、排毒有幫助。美國營養學博士愛德華‧赫威爾(Dr. Edward Howell)表示：「人類的壽命與健康，與體內的酵素消耗量有關，酵素消耗量越少，壽命越長。」



酵素主要從天然生鮮食物中吸收，可是現代人的不良飲食習慣，如經常吃加工食品，含人工添加劑、防腐劑的食物，都會加速消耗酵素。而且大部份人都愛把食物煮熟來吃，長時間烹煮會令食物的酵素及維他命都消失。特別是長者，很少會吃生的肉及蔬菜，有些甚至因為「牙力」不足，很多時都把蔬菜煮得很軟，易於咀嚼，卻忽略了營養的重要。如想保住健康，就要好好補充酵素。



除了多吃生鮮天然食物，還可飲用酵素補充品。AK安康排毒酵精以靈芝、糙米胚芽等多達76種純天然蔬果經微生物技術發酵而成，極易被人體吸收，加上含豐富維他命、纖維、礦物質等，有效清除黏附於腸道內的頑固宿便，提高免疫力。排毒酵精更經香港浸會大學SCCL臨床研究證實，有效降低BMI、體重及皮下脂肪，更能擊退自由基，抗氧化功效比維他命C高出25倍！我有一位粉絲，飲用酵精、多吃生鮮食物後，身體的小毛病不見了，半年後，三高和血糖也改善了，腸胃也好起來。及早改善你的飲食習慣，多補充酵精，才能活得年輕更長壽。



排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，促進排毒；更獲香港浸會大學SCCL【臨床研究證實】，飲用後體脂肪率(BMI)、體重、皮下脂肪全面下降，100%受訪者認同能改善排便狀況。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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