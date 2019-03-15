養生之道　瞓得好靠優質床褥

優質睡眠是維持身心健康的重要一環，因此有必要注意作息定時，並建立一個優質睡眠空間，而選擇一張合適的床褥更是最為重要！50多年來，「雅蘭」致力研發彈弓床褥，為大家提供優質寢具，最適合關注健康的你！



【彈弓床褥 承托力強】

「為消費者奉獻舒適健康和高品質的寢具」是「雅蘭」一直堅持的理念，多年來精心製作優雅舒適的家居用品，並致力研發彈弓床褥，因彈弓床褥遠比其他床褥有更強的支撐及承托，令講究生活質素的人士能享受優質睡眠；而相對於海綿或其他墊料，以鋼材製成的彈弓，損耗率更低、更為堅固耐用。另一方面，彈弓有着椰棕所欠缺的彈性，能主動因應身體不同部位的重量及線條作出承托，亦可減輕身體所承受的壓力。



【堅持信念 享譽國際】

憑藉對信念的堅持，「雅蘭」連續36年獲得「香港Q嘜優質產品計劃」認證及「香港Q嘜人氣品牌大獎」，又連續23年高踞香港彈弓床褥市場佔有率之冠軍，囊括了「香港名牌十年成就獎」、「信譽品牌」、「超級品牌」、「香港安全標誌」認證、「盛世大中華企業品牌年獎」、「中國馳名商標」以及國家質量監督檢驗檢疫總局之「產品質量免檢證書」等殊榮，產品質素毋庸置疑。

除此之外，「雅蘭」是唯一一個能連續4年獲得「World Branding Awards」的香港床褥品牌，將「雅蘭」的養生之道帶往世界的大舞台。現時「雅蘭」的寢室專門店除了遍布全港，於中國內地的專門店及特許經銷商數目亦已超過1,500間，遠至加拿大及澳洲亦有「雅蘭」的身影。



【獨家優惠】

專門店購物滿指定金額 可免費清潔床褥

推廣期間，凡於雅蘭床褥專門店購物滿指定金額，可免費獲贈Sirena專業床褥除塵蟎服務乙次。



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【同場推介】澳洲造夢者 百年床褥品牌

SleepMaker造夢者是澳洲的百年床褥品牌，於1930年誕生。品牌締造者Turner特爾納家族一直倡導原生態睡眠，產品採用澳洲當地純天然的環保材料，開發出一系列健康、舒適、高品質的床褥，加上選料嚴格，工藝精湛，確保每件產品達到國際睡眠標準，是諸多五星級酒店及2000年世界體壇競技盛事的指定床褥供應商。





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