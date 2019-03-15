世界睡眠日：脊醫教你智選寢具

每朝起身瞓醒都覺得精神不振、腰痠背痛？這可能與選用了不合適的床褥枕頭有關。都市人生活多姿多采，要為忙碌生活叉電，睡眠質素一定要好，今天是世界睡眠日，想確保睡眠質素，不妨聽聽脊醫建議，助你智選最合適的寢具。



【寢具影響睡眠質素】

據註冊脊醫及物理治療師何應輝指出，選擇不合適的床褥枕頭，不單止會影響睡眠質素，有可能出現種種脊椎問題，因為當人們躺下時，頸椎、胸椎以及腰椎的弧度，都會因應床褥及枕頭的承托而改變，假若選擇了過硬、過軟的床褥，或是高矮不當的枕頭，使脊椎未能保持正常的生理弧度，令肌肉及脊椎受到不同程度的拉扯和擠壓，輕則形成腰痠背痛，嚴重起來更可能導致脊椎移位、脊椎側彎等問題。因此床褥枕頭，最好應是在承托人體躺睡時重力的同時，並能保持脊椎平衡。



【考慮個人承受能力】

先講怎樣選購床褥，何應輝指市面上的床褥大致可分為太空棉、乳膠、袋裝彈簧及護脊床褥，4種都可承托脊椎，然而由於每個人的體形、脊椎長短均不同，因此承受能力和喜歡的軟硬程度亦不一，故此建議應整個人躺臥試睡，更應試10分鐘以上，感覺承托力是否足夠及平均，覺得舒服才購買。

至於枕頭的選擇同樣重要，亦應親身一試，最理想的是當人們平躺時，其高度能夠完全填補頭與頸之間的空位，因枕頭的作用是承托頸椎的弧度，睡覺時為保持頸椎正常弧度，枕頭高度要適中，有弧度曲線設計的較好，能加強對頭頸承托，令頸椎與脊椎保持正常的生理弧度，從而保護頸脊健康，更可改善打鼾的情況。何應輝提醒大家，應避免不使用枕頭或睡高枕，因為太高或太矮的枕頭會改變頸椎的正常弧度，過度拉扯一方肌肉和壓縮另一方肌肉，會有機會產生局部頸肌肉痙攣，俗稱「瞓厲頸」(落枕)。

