軟腍味濃的燴牛膝，無論配意粉或米飯都咁夾，網上見不少食譜都會用紅酒來烹調，而西營盤一間台式精釀啤酒專門店主廚Rai Ranjit就教大家改用黑啤來燉煮。師傅指黑啤本身帶甘苦和甜的味道，和濃厚的肉類很匹配。牛膝沾麵粉和調味後煎香表面，封住肉汁並保持完整，然後與炒香了蔬菜及黑啤煮約10分鐘，再加牛肉湯慢煮個多小時。燉至肉質軟腍後便將預先束好的香草拿走，整個黑啤燉牛膝便完成。牛膝滲滿了啤酒香氣和甘甜，入口濃而不膩，啖啖肉最是誘人。



材料：

牛膝 2磅

麵粉 1/4杯

蒜蓉 2瓣

牛油 1/4杯

洋葱件 1個

紅蘿蔔件 1條

芹菜件 1條

百里香加迷迭香 1小束

黑啤 2杯

牛肉湯 2杯

黑胡椒 少許

鹽 少許



做法：

1.牛膝沾滿麵粉，加鹽和黑胡椒，煮溶牛油後煎香表面至金黃。

2.拿起牛膝後，原鍋放入蒜蓉、洋葱件、紅蘿蔔件、芹菜件、香草， 炒至蔬菜軟腍。

3.放入牛膝，加黑啤煮10分鐘，然後倒入牛肉湯、鹽和黑胡椒，加蓋慢火煮1小時30分便成。