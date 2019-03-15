黑啤煮餸　辟臊提鮮

2019年03月15日 15:00
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    啤酒燉牛膝：牛膝右黑啤和牛肉湯等慢煮，肉質帶甘甜，又不會有臊味，相當好下飯。（莫文俊攝）

    軟腍味濃的燴牛膝，無論配意粉或米飯都咁夾，網上見不少食譜都會用紅酒來烹調，而西營盤一間台式精釀啤酒專門店主廚Rai Ranjit就教大家改用黑啤來燉煮。師傅指黑啤本身帶甘苦和甜的味道，和濃厚的肉類很匹配。牛膝沾麵粉和調味後煎香表面，封住肉汁並保持完整，然後與炒香了蔬菜及黑啤煮約10分鐘，再加牛肉湯慢煮個多小時。燉至肉質軟腍後便將預先束好的香草拿走，整個黑啤燉牛膝便完成。牛膝滲滿了啤酒香氣和甘甜，入口濃而不膩，啖啖肉最是誘人。

    材料：
    牛膝　2磅
    麵粉　1/4杯
    蒜蓉　2瓣
    牛油　1/4杯
    洋葱件　1個
    紅蘿蔔件　1條
    芹菜件　1條
    百里香加迷迭香　1小束
    黑啤　2杯
    牛肉湯　2杯
    黑胡椒　少許
    鹽　少許

    做法：
    1.牛膝沾滿麵粉，加鹽和黑胡椒，煮溶牛油後煎香表面至金黃。
    2.拿起牛膝後，原鍋放入蒜蓉、洋葱件、紅蘿蔔件、芹菜件、香草， 炒至蔬菜軟腍。
    3.放入牛膝，加黑啤煮10分鐘，然後倒入牛肉湯、鹽和黑胡椒，加蓋慢火煮1小時30分便成。