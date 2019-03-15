白宮淪陷！　《Division 2》再闖暗區

鍾意打機嘅朋友仔今個月好唔得閒，事關多款大作都在此月推出，當中包括射擊迷期待已久的《Tom Clancy's The Division 2》。新一集故事發生在紐約被病毒入侵的7個月後，作為美國首都的華盛頓也岌岌可危。玩家扮演國土戰略局一員，要聯同平民特工對付真實之子、鬣狗、流亡者、黑色獠牙四大敵對陣營。遊戲呈現1:1的華盛頓模擬城市，除還原白宮、國會山莊等知名建築物外，還加入了郊區、住宅及公園場景，所以既有城市巷戰，也有叢林戰，比上集更考玩家的臨場反應。



自上集推出以來，開發商Massive Entertainment用了兩年時間收集玩家意見，特別在今集加入更多樣化的任務及挑戰，單是戰役劇情便長達40小時，另外又有多人合作及PVP模式。新玩法包括遭遇戰及支配戰，前者要與另一支隊伍進行生死對決；後者則要求玩家佔領指定區域，再支配其他隊伍。至於特工們最關心的「暗區」（Dark Zone），今集繼續保留，3個暗區各有不同地形及敵人，並提供單人PVE與多人PVP玩法，勝利後可獲取頂級裝備，一場大戰在所難免！



遊戲提供多種武器、裝甲和自訂選項供玩家使用，達到等級30時，更可選擇一種專長以解鎖特殊武器。例如「生存專家」可使用弓箭及陷阱；「爆破專家」透過榴彈發射器製造混亂；「精準射手」用狙擊槍在遠處擊殺目標等。今集特殊工具包括無人機、化能發射器、蜂巢及追蹤地雷，當中無人機除了偵測敵人，還能成為攻擊手段之一，殺人於無形！遊戲中文版將與全球同步在今日上市。

