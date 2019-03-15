營事檔案：一蛋兩味　吸收優質蛋白質

年輕的時候，飯枱甚少出現雞蛋的菜式，因為家中長輩患有高膽固醇的問題，大家都避免食用雞蛋，對雞蛋的膽固醇含量非常驚恐。幸好，近年的醫學報告指出，飽和脂肪和反式脂肪的攝取，對血液內的膽固醇影響遠大於飲食中的膽固醇，才可以較往常多吃雞蛋。

日式蛋包飯和日式燉蛋都是比較難在家中烹調的，不過，我想介紹較容易烹調的方法給大家，可以在家中自煮這兩道雞蛋的菜式。此外，同文還有一道色香味俱全的照燒洋葱雞肉食譜，今晚要飽餐一頓了。



【整顆蛋吃才夠營】

雞蛋的營養價值非常高，能夠提供優質的蛋白質，包含所有人體不能製造的9種「必須胺基酸」。很多人以為只有蛋白才含有蛋白質，其實蛋黃和蛋白的蛋白質含量接近，整顆蛋一起進食才最能夠攝取最全面的營養。



蛋黃含有脂溶性維他命，如A、D、E等，維他命A可維持眼睛健康，而蛋黃內含有玉米黃素，可減低患有眼睛疾病的機會。維他命D可幫助鈣質吸收，維持骨骼健康。維他命E就是高效抗氧化劑，有助延緩衰老，更有助細胞修補及更新。此外，蛋黃還有不飽和脂肪酸，有助預防心血管疾病。



【洋葱是重要食材】

洋葱往往不是一道菜式的主角，卻也不應該是被忽略的食材。洋葱主要提供鉀質和維他命C，鉀質可有助平衡身體的水分和鈉，維他命C有助鐵質吸收，和身體製造膠原蛋白。洋葱還含有蒜素，有抗氧化功效，以及有助預防癌症，洋葱亦能提供膳食纖維，增加飽腹感。



【日式蛋包飯】

材料（1人分量）：

蛋 2隻

火腿 1/3片

洋葱 1/4個

蘑菇 5隻

番茄 1至2個（視乎大小而定）

白飯 1碗



醬汁：

茄膏 1湯匙



做法：

1.洋葱、火腿、蘑菇、番茄全部切丁。

2.燒熱鍋，爆香洋葱，再加火腿、蘑菇、番茄略炒，然後加白飯和茄膏，另可加黑椒調味，炒勻備用。

3.雞蛋加入少許鹽，打勻，備用。

4.燒熱另一個鍋，中火倒入蛋汁，雞蛋2/3熟時熄火。於蛋中間位置加入炒飯，兩邊向中間包好，用隔熱手套把碟反轉放平底鍋上，按實碟及平底鍋再快速反轉平底鍋，蛋包便會完整置在碟中，淋上茄膏即成。



【和式茶碗蒸蛋】

材料（4人分量）：

雞蛋 1隻

蟹柳 2條

冬菇 2隻

鳴門卷 4片（切片）



調味料

雞湯 1杯



做法：

1.冬菇去蒂，切片。

2.將蛋打勻，加入雞湯拌勻。

3.於打勻蛋液放入冬菇片、蟹柳粒，另一方面將鳴門卷放杯中，然後倒入蛋漿。

4.隔水蒸8分鐘即成。



【照燒洋葱雞肉】

材料：

雞髀肉 1隻（去皮去骨）

洋葱 1個

葱 1條

紹興酒 1/2湯

黑胡椒 適量

生粉 適量



醬汁：

雞湯 250毫升

紹興酒 3/4湯匙

豉油 1茶匙

糖 1茶匙



做法：

1.將雞肉洗淨，切大丁，紹興酒、黑胡椒及生粉加入雞肉，醃15分鐘。

2.洋葱切絲；葱切段，備用。

3.下少許油燒熱鍋，放入雞肉煎至半熟。

4.在鍋中加入所有醬料混合，再加入洋葱。

5.煮至雞肉全熟並見洋葱變軟，最後灑上葱花即可。