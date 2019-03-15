飲食嘗識之圓碌碌軟腍腍　擂沙湯圓=麻糬？

擂沙湯圓是上海著名甜點，因為流心芝麻湯圓面層蘸滿了用花生蓉、椰絲及黃糖混合而成的擂沙粉，外貌像鋪滿泥沙所以又有擂沙湯圓之稱。同樣用糯米製作的麻糬也會蘸滿黃豆粉或花生蓉，賣相非常相似再加上口感煙韌軟糯，難怪經常被誤以為是同一種食物。



事實上，擂沙湯圓與麻糬無論在用料與做法上也有分別。麻糬是台灣人的叫法，香港人習慣叫它做糯米糍，日本人則稱之為大福，軟腍腍的外皮用糯米製作，只沾點黃豆粉的無餡版本至為傳統，另外也有紅豆、抹茶、花生、水果等味道，甚至加雪糕變成雪糕糯米糍，顏色和味道都比較多變。



至於正宗的上海擂沙湯圓則獨沽一味只有芝麻餡，做法跟芝麻湯圓大同小異，但不會浸着糖水來吃，而是蘸滿一層黃色擂沙粉，風味與別不同。



湯圓皮材料：

糯米粉 10両

清水 6両

沙糖、熟澄麵各3両

板油 2両



芝麻餡：

黑芝麻蓉 2斤半

幼沙糖 2斤半

起酥油 1斤

花生醬 1樽



擂沙粉：

花生蓉、椰絲、黃沙糖各適量



做法：

1. 用攪拌機將炒香的芝麻攪碎。

2. 將芝麻蓉、沙糖、起酥油及花生醬拌勻。

3. 把餡料放入冰格冷藏一晚。

4. 用挖球器挖出餡料，放入雪櫃冷藏備用。

5. 將麵粉、清水、澄麵、糖及起酥油拌勻，搓成湯圓皮。

6. 分好麵糰後冷藏兩小時。

7. 包好餡料就可以放入滾水煮熟。

8. 蘸上擂沙粉就完成。