fingercroxx × 芝麻街　50周年萌趣聯乘

美國經典卡通《Sesame Street》（芝麻街）是唔少人的童年回憶，當中Cookie Monster、Elmo、Big Bird、Oscar The Grouch、Bert、Ernie以及Grover的可愛形象深入民心，難怪成為一眾潮牌爭相追捧的設計元素。今年是《Sesame Street》誕生50周年，如此大日子，點少得推出聯乘來賀一賀。



本地潮牌fingercroxx繼上季秋冬與《Sesame Street》合作後，今個春夏再度攜手打造全新fingercroxx × Sesame Street聯乘系列，帶來多款萌爆的男女裝Tee和連身裙。系列除了將《Sesame Street》中多個經典角色注入設計中，今次更加入fingercroxx主題人物Bigfoot，圖案設計搞笑又搶眼，加上豐富的色調，輕易為春夏造型注入活力感。



服飾以外，系列更特別推出限量版Cookie Monster毛公仔，公仔身穿縮小版藍白條紋Tee，而一直緊抱在手中的曲奇餅乾則換成了Bigfoot，毛茸茸十分惹人喜愛。顧客凡於fingercroxx或double-Park專門店買指定春夏產品滿HK$800（其中一件必須為fingercroxx × Sesame Street聯乘系列），即可加HK$159換購限量Cookie Monster毛絨公仔（約40cm）一隻。品牌更特別請來多位藝人率先演繹，包括葛民輝、少爺占、Donald、Aka、林奕匡和朱薰，與Cookie Monster毛公仔齊齊拍照，系列於今日上架，《芝麻街》粉絲不容錯過。



double-Park

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