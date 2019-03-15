FoodieCurly鬈毛妹：地膽帶你吃盡廣州 (上)

話說，早年我每星期都要到廣州出差一次，但每一次吃飯，都是到公司附近的餐廳隨便吃 (如果有男同事一起更慘，他們每次都是吃同一間餐廳的同一個餐)，真乏味！



廣州同事Fish說，找次一定要帶我吃最地道、最美味的當地美食。這個「找一次」說了好久，最近終於實行了，真是大開眼界，就讓我分兩星期來分享一下。



一、大熱人龍腸粉店：源記腸粉

我們的頭號目標是「源記腸粉」(廣州市荔灣區華貴路93號)，這裏很地痞，沒有冷氣，但來光顧的人群還是絡繹不絕，大多都是本地人，要吃嘛？先排落單的龍，然後再排裏面拿粥和拿腸粉的龍，全部即點即製，不過不用擔心，每條龍排幾分鐘就可以。



我們點了幾個腸粉：牛肉腸、豬肝腸、鴛鴦腸，腸粉又薄又滑，才不過幾元一碟，牛肉腸是必點，牛肉是一片一片的，肉滑不靭，是這裏的招牌美食；來到廣州，還一定要吃碗正宗荔灣艇仔粥，裏面沒有魷魚鬚，反而是加了新鮮鯇魚片，更加鮮味。



二、沒有蝦的雲吞：吳財記麵家

吳財記早年是挑着擔子在街上叫賣的，後來因為受到街坊歡迎，才慢慢入舖(廣州荔灣區大同路84號和隆里20號)，時至今日，看來街坊們的熱情仍沒有減退。此店專吃雲吞，無論炸雲吞、大細蓉等都有。



吃一口，怎麼雲吞裏面沒有蝦仁？餡料就只有豬肉，七分瘦三分肥，柔軟美味。雲吞麵採用傳統竹升麵，用壓麵機壓成5mm的麵皮後，再由師傅人手切麵，湯底用大地魚、豬骨、蝦皮熬製，淥一分鐘就可以吃了。



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