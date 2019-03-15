日產新LEAF　一腳踏走天涯

日產（Nissan）新一代電動車LEAF今在港發布，搭載的40kWh鋰離子電池可提供311公里續航距離（NEDC），使用CHAdeMO快速充電裝置，40分鐘內便可充電至80%（若採用一般家用單相220V 10A插座則需18小時）。目前，全港有超過1,500個充電站可供LEAF使用，車主亦可預約合資格的承辦商安裝電動車充電設施。



新LEAF的動力輸出有110kW，峰值扭力達320Nm，並配備首創的「e-Pedal」，一個腳踏已可控制加速及煞車。此外，新車還預載多項「Nissan Intelligent Mobility」的先進設備，當中包括前方碰撞輔助制動系統（IEB）、環視顯像系統（IAVM）及主動式軌迹控制系統（ITC）等等。車廂的乘坐及載物空間都頗闊落，行李艙容量便達到435升，有需要時更可透過翻平後座將空間進一步擴展。



代理指，全新LEAF有標準版、豪華版及豪華雙色版，預料下月底便可交車。在一換一計劃下的基本售價不用$30萬，目前已收到約200張訂單。