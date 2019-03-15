Koenigsegg Jesko　新車登場

瑞典超跑Koenigsegg，發表全新一代超跑Jesko，以取代上一代的Agera。全新Jesko，車名取自Koenigsegg品牌創辦人兼CEO──Christian von Koenigsegg的父親Jesko von Koenigsegg。



搭載經重新設計的5.0L V8 Twin-Turbo引擎，配備全新的180度平面曲軸、新進氣口、更大渦輪增壓器（附空氣噴射）及更精確的壓力控制。不單止可迸發更高效動力，同時實現更高的8,500rpm轉速限制。提供常規汽油版及E85生化汽油版，最大馬力分別達1,280hp及1,600hp。當引擎轉速在5,100rpm時，1,500Nm的峰值扭力可全數釋出，而當引擎維持在2,700至6,170rpm之間，逾1,000Nm大扭力會源源不絕輸送。搭配重量僅90kg的全新輕量化九前速LST波箱，不單止比傳統雙離合器波箱輕上50kg，轉波反應亦更快更靈敏。至於0-100km/h和0-400km/h加速的完成時間，仍有待廠方日後公布。