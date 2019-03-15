跟住高手美甲　一定靚爆鏡！

各位絲打可發覺每次做完美甲，心情就像換了新裝般快樂？其實也不難明白啊，因為纖纖玉指就像我們的臉，加上指彩就如化了妝，可以散發不一樣的魅力，所以男士們別再質疑為何女生喜歡頻頻美甲了。以下介紹的韓國美甲高手示範，風格由小清新、閃爍華麗到童趣可愛都有，跟住嚟學，必定靚爆鏡！



春天就是屬於粉嫩和清新！被封為「玻璃甲始祖」的韓國明星美甲師Park Eun Kyung，雖然擅長玩花巧的毛茸指彩、碎玻璃指彩及「鐵絲指彩」，但新一季亦示範了簡單的留白款式。這類甲款主要以透明為底色，甲面上則塗上粉紅、粉藍或繽紛水彩花圖案，並適當地留白，所以看起來帶點小清新感覺，十分討好。



喜歡可愛風格的，可參考在IG上有高達16萬人Follow的SENSEHONG，其出眾的手繪實力是其金漆招牌，尤其精通把複雜精緻的卡通人物圖樣重現甲上。不過想跟風又怕自己手藝不好的話，就要請相熟美甲師幫手了。



另外，同樣走繽紛及童趣風格的還有連韓國女神李英愛、寶兒、Jessica及女子天團2NE1都Buy的Ryu Onyu，她早前為天后容祖兒打造的橙色花花和幾何格仔圖案甲，就令人好心動。如果你想營造高貴淑女風，就要追蹤埋韓國天團御用美甲師Tamena的IG，內有多款Bling Bling閃石甲款示範，睇完總有一啲靈感可以搵到。