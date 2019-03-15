10隻經典對戰格鬥Game（下篇）《Vitura Fighter》大戰《鐵拳》

除咗《街霸》及《拳皇》兩大王牌，平成時代還推出了大量的格鬥遊戲，當中成功跑出的，就是敢於跳出2D平面，投入了3D立體世界的懷抱，《Vitura Fighter》及《鐵拳》便是當中表表者，並各自成為了長壽的格鬥名作系列！



最先立體化．Virtua Fighter（1993年）

《街霸2》大熱，不少遊戲廠商苦思要如何跳出框框搞對抗，而SEGA於1993年12月便成功闖出了新局面，利用當時最先進的Model1街機底板，炮製了全球首個立體對戰格鬥遊戲《Virtua Fighter》（簡稱VF），畫面今日睇番明顯相當粗糙，3D人物會「起角」，但當時卻為一眾Game迷「未見過」的震撼！而操作方面亦偏向簡單，只有3個掣（拳、腳及擋），也沒有很難搞的Chock招，成功吸引了大班粉絲，並成了世嘉的招牌系列！此Game喺日本更為爆紅，《VF2》時代當地機舖經常舉辦比賽，VF的高手經常於雜誌登場，SEGA的家用遊戲機Saturn推出的《VF2》遊戲軟件更賣過百萬隻，成為了一時佳話。而1995年至1996年東京電視播放的《VF》動畫，更被喻為是最佳格鬥遊戲改編動畫！



最富戲劇性 《鐵拳》（1994年）

《Virtua Fighter》的成功，也吸引更多廠商推出立體格鬥遊戲，Namco便於1994年12月推出了《鐵拳》。遊戲的角色設定明顯比《VF》有型及潮味，而且遊戲更有大財團陰謀、及主角三島一八與父親三島平八之間的情仇故事作背景，讓玩家更有投入感。玩法方面，四個掣分別控制角色的4肢，並有獨自的10連Combo系統，打得相當痛快順暢，發展下來成了擁有多個續篇的立體格鬥名作系列，當中《鐵拳2》的家用版遊戲軟件更賣出了100萬隻！而《鐵拳》最令人津津樂道的，還有一眾非人類的參戰角色，包括有熊、熊貓、袋鼠、可以將頭拿下來攻擊的女性機械人，甚至連漫畫《岡》中的恐龍也現身，令遊戲帶有一份怪誕味道。



最飛天遁地．X-MEN CHILDREN OF THE ATOM（1994年）

雖然立體遊戲大熱，但2D格鬥遊戲仍然風騷，其中CAPCOM於1994年12月推出了《X-MEN CHILDREN OF THE ATOM》的對戰格鬥Game，一眾《X-MEN》大熱角色如狼人、心烙、鐳射眼及暴風女神等統統粉墨登場！跟之前的2D格鬥機相比，感覺來得更放更爽，畢竟登場人物都是一班異能人士，打鬥節奏明快，更大大拉闊了畫面的高度限制（方向棍快速下接上移，再加3個腳掣即可大跳躍，亦可於空中出招），有種打到上天落地的痛快感！此外，亦首度於格鬥Game引入了「向量理論」，依據不同角色的能力、絕招、身形及體重等因素，被擊中後彈飛路線的角度及遠近各有不同，而且地面更會打爛！此Game同時開創了決戰前要企定定的慣例，大家可自行調校跟對手的距離，並取消了戰勝後擺勝利甫士，可繼續攻擊己瞓底的對手（被擊倒時也是可以繼續被攻擊的）！據講負責此Game開發的西谷亮，當年正要接手《街霸3》製作時突然被委以此重任，而在他心目中《X-MEN）是抱着製作《街霸3》的心情來開發，而遊戲內亦搞鬼地將《街霸2X》中的豪鬼作為隱藏角色，似乎為之後推出的《Marvel vs. CAPCOM》作熱身！



最賣弄色情．DEAD OR ALIVE（1996年）

1996年遊戲商Tecmo推出了另一款人氣立體格鬥遊戲《DEAD OR ALIVE》（簡稱DOA），遊戲操作簡單，分為攻擊、摔技及反擊，三者互相牽制，也沒有很難使出的絕技，所以很易上手，但同時也被嫌打鬥單調。不過此遊戲卻成功炮製了賣點——Game中的女角穿着都非常性感，而且更會「乳搖」及露底，於當時成為了話題，被躋身成為名作系列。之後Tecmo更集齊了遊戲中的女角，於2003年在Xbox推出了《DEAD OR ALIVE Beach Ball》（俗稱色情排球），同樣大受歡迎。 順帶一提，《DOA》其實也有男性角色可選的（雖然被完全忽略），後來更有當年紅白機名作《忍者龍劍傳》中的主角龍隼聯乘登場，算是對老Game迷的小小驚喜。



最不可思義．CAPCOM VS SNK（2000年）

《街霸》及《拳皇》系列於90年代鬥個你死我活，宿敵味道甚濃，所以當2000年負責兩大名作的公司聯手推出《CAPCOM VS SNK》（簡稱CvS），絕對讓大家嚇一跳！遊戲由CAPCOM負責製作，簡單講，就是將《街霸》及《拳皇》的角色聚首一堂，讓玩家可以組成跨界的夢幻隊！而遊戲有多達30多個角色可揀，不同的角色按能力而有不同的點數（1至3點不等），你共有4點來作選擇。操控方面，採用了SNK一直的4個按掣，至於出超必殺技的力量槽分別有兩種選擇。而此作品的評價頗為兩極，有人覺得兩大名作角色可互相較量組隊感覺夢幻，但亦有SNK粉絲覺得此作品刻意弱化了《拳皇》角色，打落相當無癮！翌年《CvS》推出了續篇，而SNK方面則於2003年推出了《SNK VS CAPCOM SVC CHAOS》街機，但後者的話題性明顯較遜色。