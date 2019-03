10隻經典對戰格鬥Game（下篇）《Vitura Fighter》大戰《鐵拳》

除咗《街霸》及《拳皇》兩大王牌,平成時代還推出了大量的格鬥遊戲,當中成功跑出的,就是敢於跳出2D平面,投入了3D立體世界的懷抱,《Vitura Fighter》及《鐵拳》便是當中表表者,並各自成為了長壽的格鬥名作系列!



最先立體化.Virtua Fighter(1993年)

《街霸2》大熱,不少遊戲廠商苦思要如何跳出框框搞對抗,而SEGA於1993年12月便成功闖出了新局面,利用當時最先進的Model1街機底板,炮製了全球首個立體對戰格鬥遊戲《Virtua Fighter》(簡稱VF),畫面今日睇番明顯相當粗糙,3D人物會「起角」,但當時卻為一眾Game迷「未見過」的震撼!而操作方面亦偏向簡單,只有3個掣(拳、腳及擋),也沒有很難搞的Chock招,成功吸引了大班粉絲,並成了世嘉的招牌系列!此Game喺日本更為爆紅,《VF2》時代當地機舖經常舉辦比賽,VF的高手經常於雜誌登場,SEGA的家用遊戲機Saturn推出的《VF2》遊戲軟件更賣過百萬隻,成為了一時佳話。而1995年至1996年東京電視播放的《VF》動畫,更被喻為是最佳格鬥遊戲改編動畫!



最富戲劇性 《鐵拳》(1994年)

《Virtua Fighter》的成功,也吸引更多廠商推出立體格鬥遊戲,Namco便於1994年12月推出了《鐵拳》。遊戲的角色設定明顯比《VF》有型及潮味,而且遊戲更有大財團陰謀、及主角三島一八與父親三島平八之間的情仇故事作背景,讓玩家更有投入感。玩法方面,四個掣分別控制角色的4肢,並有獨自的10連Combo系統,打得相當痛快順暢,發展下來成了擁有多個續篇的立體格鬥名作系列,當中《鐵拳2》的家用版遊戲軟件更賣出了100萬隻!而《鐵拳》最令人津津樂道的,還有一眾非人類的參戰角色,包括有熊、熊貓、袋鼠、可以將頭拿下來攻擊的女性機械人,甚至連漫畫《岡》中的恐龍也現身,令遊戲帶有一份怪誕味道。



最飛天遁地.X-MEN CHILDREN OF THE ATOM(1994年)

雖然立體遊戲大熱,但2D格鬥遊戲仍然風騷,其中CAPCOM於1994年12月推出了《X-MEN CHILDREN OF THE ATOM》的對戰格鬥Game,一眾《X-MEN》大熱角色如狼人、心烙、鐳射眼及暴風女神等統統粉墨登場!跟之前的2D格鬥機相比,感覺來得更放更爽,畢竟登場人物都是一班異能人士,打鬥節奏明快,更大大拉闊了畫面的高度限制(方向棍快速下接上移,再加3個腳掣即可大跳躍,亦可於空中出招),有種打到上天落地的痛快感!此外,亦首度於格鬥Game引入了「向量理論」,依據不同角色的能力、絕招、身形及體重等因素,被擊中後彈飛路線的角度及遠近各有不同,而且地面更會打爛!此Game同時開創了決戰前要企定定的慣例,大家可自行調校跟對手的距離,並取消了戰勝後擺勝利甫士,可繼續攻擊己瞓底的對手(被擊倒時也是可以繼續被攻擊的)!據講負責此Game開發的西谷亮,當年正要接手《街霸3》製作時突然被委以此重任,而在他心目中《X-MEN)是抱着製作《街霸3》的心情來開發,而遊戲內亦搞鬼地將《街霸2X》中的豪鬼作為隱藏角色,似乎為之後推出的《Marvel vs. CAPCOM》作熱身!



最賣弄色情.DEAD OR ALIVE(1996年)

1996年遊戲商Tecmo推出了另一款人氣立體格鬥遊戲《DEAD OR ALIVE》(簡稱DOA),遊戲操作簡單,分為攻擊、摔技及反擊,三者互相牽制,也沒有很難使出的絕技,所以很易上手,但同時也被嫌打鬥單調。不過此遊戲卻成功炮製了賣點——Game中的女角穿着都非常性感,而且更會「乳搖」及露底,於當時成為了話題,被躋身成為名作系列。之後Tecmo更集齊了遊戲中的女角,於2003年在Xbox推出了《DEAD OR ALIVE Beach Ball》(俗稱色情排球),同樣大受歡迎。 順帶一提,《DOA》其實也有男性角色可選的(雖然被完全忽略),後來更有當年紅白機名作《忍者龍劍傳》中的主角龍隼聯乘登場,算是對老Game迷的小小驚喜。



最不可思義.CAPCOM VS SNK(2000年)

《街霸》及《拳皇》系列於90年代鬥個你死我活,宿敵味道甚濃,所以當2000年負責兩大名作的公司聯手推出《CAPCOM VS SNK》(簡稱CvS),絕對讓大家嚇一跳!遊戲由CAPCOM負責製作,簡單講,就是將《街霸》及《拳皇》的角色聚首一堂,讓玩家可以組成跨界的夢幻隊!而遊戲有多達30多個角色可揀,不同的角色按能力而有不同的點數(1至3點不等),你共有4點來作選擇。操控方面,採用了SNK一直的4個按掣,至於出超必殺技的力量槽分別有兩種選擇。而此作品的評價頗為兩極,有人覺得兩大名作角色可互相較量組隊感覺夢幻,但亦有SNK粉絲覺得此作品刻意弱化了《拳皇》角色,打落相當無癮!翌年《CvS》推出了續篇,而SNK方面則於2003年推出了《SNK VS CAPCOM SVC CHAOS》街機,但後者的話題性明顯較遜色。