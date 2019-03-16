香港估估吓：睇完都令人心思思嘅廣告

問題：70後一定聽過睇過，但當年每之睇完都會問父母廣告內容想講乜，奇在家長總會尷尷尬尬打發你，甚至話大過你就明？問朋輩仲會得到：「唔講你知，等你心思思。」愈講愈你心思思，非常「吊癮」，你又估唔甚麼廣告嗎？



答案：「心思思，有件事，遇疑難，話我知」。1979年家計會電視廣告，是70、80後的集體回憶。今日回看都會心微笑，皆因當年社會比較單純，表達方式非常含蓄，廣告片以簡單線條的卡通男女出場，由相識相知，到樹下談心，再借共享蘋果暗示偷嘗禁果，最後出現以上12個字對白，每隻字你都識，但小朋友總是不明所以。查實家計會是想告訴當時港人，由於戰後人口不斷膨脹，為呼籲各界節育，於是透過此廣告提醒有生育疑惑的男女歡迎搵家計會作生育指導。但時移易世，今日政府帶頭叫人生仔，但千祈不要打廣告上：「5-722733」，因這是60年代開始的電話號碼，以地區字頭制度開始，將香港分為「港島及離島區」字頭5、「九龍」3、「新界」12（後改為0)，又所以看字頭就知你住邊度！



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