長江鋼琴成績斐然　入選「第16屆柴可夫斯基國際音樂比賽」比賽用琴

由零開始製作一部鋼琴，已是一件艱巨的任務，更遑論將它帶到國際舞台。由柏斯音樂集團自主研發生產、創立於2009 年的長江鋼琴，短短10 年已經衝出中國，邁向世界，早前更入選成為「第16 屆柴可夫斯基國際音樂比賽」的比賽用琴，成績斐然！



三大古典音樂賽事之一

創辦於1958 年的柴可夫斯基國際音樂比賽，是為紀念偉大作曲家柴可夫斯基而舉辦的古典音樂大賽，比賽類別包括鋼琴、小提琴、大提琴、聲樂、巴松、單簧管、長笛、雙簧管等，是世界上規模最大，而且最具權威性的音樂賽事之一，與蕭邦國際鋼琴比賽以及伊麗莎白皇后國際音樂比賽並稱為世界頂級「三大古典音樂賽事」。柴可夫斯基國際音樂比賽每4 年舉辦一屆，孕育出無數世界頂尖的鋼琴家，如Van Cliburn、Mikhail Pletnev 等。今屆長江鋼琴入選為指定用琴之一，足證中國鋼琴的製造技術和工藝已達致國際水準，亦可以讓世界重新認識中國的音樂藝術。



鋼琴組評委主席Denis Matsuev：「希望以長江鋼琴繼續演奏。」

為隆重其事，早前特別於柏斯黃埔旗艦店舉行簽約儀式，第16 屆柴可夫斯基國際音樂比賽鋼琴組評委主席丹尼斯‧ 馬祖耶夫（Denis Matsuev）先生，與著名鋼琴家李名強教授、柏斯音樂集團總裁吳雅玲女士、吳天延先生亦共同出席簽約儀式，場面盛大。著名鋼琴家兼1999 年柴可夫斯基國際音樂比賽冠軍得主的丹尼斯‧ 馬祖耶夫，更即席以長江鋼琴演奏，讓在場觀眾大飽耳福。

能得到國際比賽的青睞是極大的榮譽， 第16 屆柴可夫斯基國際音樂比賽鋼琴組別評判團主席丹尼斯‧馬祖耶夫表示：「早前我以長江鋼琴演奏柴可夫斯基的The Seasons 5 以及Grand Sonata，非常滿意長江鋼琴的表現，音色令人一聽難忘，我覺得長江鋼琴擁有明亮的前景，希望未來能繼續以長江鋼琴在台上演奏。」



中國鋼琴家李名強：「達到音樂會用琴要求。」

曾任上海音樂學院副院長、柏斯音樂藝術學院總顧問的李名強教授認為，身為中國鋼琴家，最期望中國有達國際標準的鋼琴品牌。「所謂音樂會用琴，就是國際音樂廳都會備有的，例如德國的Steinway & Sons、意大利的Fazioli、日本的Yamaha、Kawai 等。而長江鋼琴的歷史雖然較短，但水準不僅達到音樂會用琴要求，更有Denis Matsuev 等國際一流音樂家使用，絕對是非常了不起的成就。」



陳永華教授：「音色具有深度的回響。」

身兼香港大學成立的明德學院副校長（學術）、香港大學專業進修學院高級顧問、中國音樂家協會理事、香港作曲家及作詞家協會主席等職務於一身的陳永華教授，多年前首次聽到長江鋼琴的聲音，「一路以來我覺得每一次新一代的長江鋼琴推出，都有很大的進步，例如整個木的構造、金屬零件、底板、琴鍵等。最重要是聲音的進步，音色愈來愈有深度的回響。因為鋼琴發出大聲並不困難，但聲音大聲得來有一種深度的感覺，便愈來愈接近歐洲品牌，所以今次在國際大賽上，長江鋼琴與其他歐洲琴、日本琴同時成為比賽用琴，絕不出奇。」長江鋼琴的技術和工藝愈見進步，聲音雄渾低音強，高音清脆又不會刺耳，高、中、低三區的音色同時發出時彼此融和，水準已達致世界級，相信終有一日會超越其他國際品牌。



樂評人周凡夫、劉志剛：「10 年間飛躍進步絕非僥倖。」

長江鋼琴發展至今，已推出超過5 代產品，著名樂評人周凡夫見證着長江鋼琴的發展，「長江鋼琴起初曾經與外國鋼琴廠合作，但出來的成品不如理想，經過收購、學習、研發後，終於能夠走出中國，這絕不是僥倖，背後付出很多工夫。」他補充：「重要的啟示是任何產品都要面對現實的要求，相信未來會有更多中國產品走入世界市場。」

另一著名樂評人、《Hi Fi 音響》編輯劉志剛則指出：「長江鋼琴10 年間有飛躍進步，靠的是兩位本身是鋼琴家的創辦人，對製作的材料、步驟極度重視和投入。」他分享早前於大會堂聽演奏會的感覺，身處大廳的後排，一般鋼琴聲會因聲量不足而變得朦朧，但長江鋼琴的聲音穿透力強，全頻平均，令人印象深刻。



柏斯音樂集團總裁專訪：吳天延先生

「造一個鋼琴確實不易，小時候彈鋼琴，好聲音、好手感是我夢寐以求的事。」吳天延先生從事音樂事業後，發覺造一個好鋼琴是非常艱巨。「一個鋼琴起初需要設計，但如何設計已是很沉重的思考；之後是揀選好材料，要找世界各地和聲音有關的材料又是一個難題；接着是好工藝，生產過程將技師和設備組織起來亦是一個困難。最後要將九千多個部件整合成一個9 呎鋼琴，可說是天方夜譚。」



專心鑽研 成就今天

柏斯在內地建設立式鋼琴、三角鋼琴的生產基地，一步一腳印，由年產二、三千台到現在每年生產約七萬多台，成為世界三大鋼琴生產商之一。「我們安排了二百多個研發中心專家、人才，全世界邀請四十多個頂級鋼琴製造大師，合力在各個領域，一個個細節一個個解剖。為了做好鋼琴，我們去全世界取材，了解、學習造鋼琴的細節，路程艱辛且要有毅力，長江鋼琴才能成就今天。」



注入靈魂 延續夢想

藝術家要的聲音是非常苛刻，每一個鋼琴都是一個整體，彈琴的時候是身體的一部分，要將靈魂與鋼琴合一，如果沒辦法做到這一點，這個鋼琴就不是世界最好。長江鋼琴有今天的成果， 必須要製造靈魂，將靈魂注入鋼琴，音樂家可以隨時隨刻享受、控制想要的聲音，表達最深層的內容，無論古代的巴赫到現代的蕭邦，必須在一台鋼琴入面展現出來，長江鋼琴就做得到。