街市學堂之蝦蝦蝦　教你分清3種蝦

講到最受歡迎的海鮮，蝦一定位列三甲。但龍蝦、海蝦、河蝦統統都有個蝦字，大家又識得分幾多種？今日就由大角咀街市海鮮檔職員教大家分3種蝦，以後畀人問到就不會只識哈哈哈而不懂回答。



原來海蝦以白蝦為主，河蝦則通常是青蝦，而最常聽到的基圍蝦就是海蝦之一。基圍蝦其實並不是品種名稱，而是以前的人在水稻田基的圍欄內養蝦，所以一律把粗生粗養的海蝦叫作基圍蝦。這種蝦一年四季皆有，特色是大隻多肉，外殼薄而肉質爽彈，含鹽和含碘量比河蝦為高，污染也較小，無論打邊爐、白灼或茄汁煮一樣鮮甜可口。



赤米蝦同樣是海蝦，蝦如其名色澤偏紅，體形偏小，特色是蝦殼脆薄，肉質鮮甜軟腍，適合連殼原隻享用，白灼或用蒜蓉、牛油炒熟皆宜，其脆卜卜的口感特別受歡迎。



至於九節蝦又名海花蝦、竹蝦、竹節蝦、日本對蝦，叫法多多卻非常容易辨認，因為身上共有九條橫紋，每年2至4月、8至11月都是產卵期，這段期間捕撈的九節蝦特別肥美多膏。由於蝦殼較硬，一般人會白灼再品嘗其蝦膏的鮮甜香氣。