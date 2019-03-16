專家教玩崖壁沿繩下降　刺激極速落山

想接觸大自然，但又嫌傳統行山、攀石不夠刺激的話，不如試玩崖壁沿繩下降(Abseiling)，可以體驗在一個十多米的山頭崖壁上，透過沿繩慢慢下降到地面，自己可以控制下降速度及步幅，自由得來亦很刺激好玩，小記早前就跟香港攀山及攀登總會註冊一級繩索技術教練曾令達先生，去了元朗大棠山頭一塊高約12米的崖壁上體驗了沿繩下降的樂趣。曾令達表示：「玩沿繩下降既可以接觸大自然，又可欣賞到高山崖壁的開揚絕景，而且一年四季都適合玩，由高山崖壁逐步下降的刺激感亦相當令人難忘。」



一般人以為初學者要在十多米高的崖壁上沿繩下降到地面，一定很可怕及難玩，但其實只要準備好合規格的裝備，加上在教練的指導下，一般人第一日就可成功征服十多米的崖壁。曾令達表示：「針對有興趣的朋友，由我們一班山藝愛好者組織的「山川」就開辦一級繩索技術訓練課程，會由合資格教練指導初學者玩沿繩下降。要玩沿繩下降，第一步是要找適合的崖壁，我們揀選了元朗大棠一塊高約12米的崖壁，一來交通方便，由馬路行上崖頂只需十數分鐘、風景亦很優美可以鳥瞰整個元朗，崖壁斜度只有70~80度，很適合初學者。上到崖頂就要在一塊穩固的石頭上釘入固定釘，行內稱為固定點，幸好大棠崖頂上已有前人在石頭上釘好固定釘，所以我們只需確定固定釘夠穩固就可以正式玩了，節省功夫之餘亦不用破壞環境，為了安全起見一條繩索要綁在三支固定釘上，萬一其中一支鬆脫都不會有危險，如繩索、鎖扣及固定釘等裝備符合規格的話，一條繩索能支撐約2.2噸的重量，對比一般成人重量只有約65kg，可見非常安全，而且初學者沿繩下降時都會有教練在旁邊指導，不用怕一個人下山會心慌慌。」



玩沿繩下降的服飾以輕便為主，背心、短褲再配一對防滑行山鞋或波鞋都可以。曾令達表示：「如參加「山川」的訓練課程，基本裝備如坐式安全帶、頭盔及8字下降器都會提供給學員使用，學員只需自行準備防滑攀山手套就可以。當教練確定好固定釘夠穩陣，綁上繩索後，學員就可戴上頭盔穿上手套，然後穿上最關鍵的坐式安全帶，外形好像一條由繩索構成的短褲，穿在學員的腰部以下然後拉緊，安全帶正面設有環扣，可以扣上8字下降器，最後將繩索穿在下降器上，就可以試玩了。下山時的正確姿勢是左手(行內稱為上手)握着前方繩索，防止繩索擺動，而右手(行內稱為下手，或制動手)放在腰邊臀部附近，握着穿過下降器的繩子，身體向崖邊後傾，然後慢慢向後踏步，只要右手慢慢鬆繩，就可以很穩定地由崖頂慢慢一步一步下降，由於身體重量集中在下降器上，所以右手鬆繩時不需要很用力，就算女士都應付到。此外，初學者切記不可心急，右手要因應步伐而慢慢鬆繩，如一下子鬆得太多，就會即時急速下降。基本上如學員第一次玩，教練都會在旁邊同時下降做指導，而且初學者更會綁上另一條頂繩，頂繩由崖頂上的另一位教練緊緊握着，行內稱為上方確保，確保學員可以安全及安心地試玩。」



由你已成功征服香港各個山頭，一般崖壁已難不到你，想挑戰高難度沿繩下降的話，去外國雪山玩就夠晒挑戰性了，山川亦有推出日本及歐洲的雪山攀登課程，曾令達表示：「在雪山玩沿繩下降難度比一般山麓高得多，雪山天氣寒冷加上空氣稀薄，裝備又多又重，對體力有很高要求，而且冰山沿路都很滑，無論上山或玩沿繩下降時，玩家都要在登山鞋上扣上冰爪，初學者如不習慣的話會很易滑到，對技術有很高要求，而且下降時山頂不時有落石、碎冰跌落，要有一定經驗才應付到。雖說有一定難度，但課程已包括本地模擬冰雪訓練及理論，更會提供登山器材，如雪崩信標及冰錐等。地點方面，日本首選是八岳赤岳，如雪況欠理想，或會改北八岳或西穗獨標雪山，如想挑戰更高難度，瑞士阿萊奇冰川無論景觀、難度上都是世界頂級。」



一級繩索技術訓練課程相關資料：

參加資格：年滿16歲，凡未滿18歲人士，必須獲監護人同意及簽署家長同意書。

內容：1次理論課堂(19：30至22：00)，加1次戶外實習(9：00至17：30)

理論課堂日期：4月10日、5月15日、6月12日、8月21日、9月11日、10月10日。

戶外實習日期：4月14日、5月19日、6月16日、8月25日、9月15日、10月12日。





日本一級/二級冰雪攀登證書課程相關資料：

日期：2019/12/21~2019/12/26

地點：日本八岳赤岳，如雪況欠理想或會改北八岳或西穗獨標雪山。

內容：本地模擬冰雪訓練及理論、公家登山器材(如雪崩信標及冰錐)、三晚山屋食宿及教練，不包括機票。





瑞士一級冰雪攀登訓練證書課程相關資料：

日期：7月或8月/2019(6人成行、全程八天)、

內容：全包七晚旅程住宿、當地交通、部分早晚餐、海外登山前本地(香港)訓練，不包括機票。

地點：阿萊奇冰川

