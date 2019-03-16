商場變牧場　台灣小鎮漫遊 人氣田園節

台灣觀光協會又有新搞作，首次以當地人氣小鎮及特色田園體驗為主題，在大埔超級城舉行「2019台灣小鎮漫遊 - 人氣田園節」，從宜蘭、彰化、屏東、苗栗等地，邀來各小鎮特色產業單位，空運過百款人氣美食及農產品；包括手工芝士及牛奶，有「帝王之魚」之稱的鱘龍魚，精緻研製出鱘魚油、鱘魚XO醬、聽古典音樂長大的稻米「音樂米」，還有港人必識的宜蘭三星葱，令顧客猶如置身大自然當中。



另外，場內特設台灣打卡熱點「彩虹眷村壁畫牆」及「幸福櫻花鐵道」，並設「天燈許願陣」讓大家祈福許願。活動期間還有一連串精彩節目，包括民族歌謠唱跳秀、牛牛牧場體驗、田園蜂蜜教室及DIY田園台式料理廚房，讓大家感受台灣特有自然生態、田園景觀、小鎮文化的魅力！想更進一步零距離體驗，現場更有多家秘境民宿套票供大家預訂。現場以電子貨幣購物消費滿HK$100或以上，或捐款$20予指定機構，即可換領台灣在地美食換領券一張，每日數量有限，換完即止。



2019台灣小鎮漫遊 人氣田園節

地點：大埔超級城

日期：3月15日至17日

時間：

3月15日下午3時至下午6時30分

3月16日中午12時至下午7時

3月17日中午12時至下午6時