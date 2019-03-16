三界五行：心中有佛　勝過戴佛墜上身

終身本命佛，可不可以佩戴在身呢？這是一個具爭議的問題，有人說可以，有人說不可；有人說好，有人說不好。而佛經則沒有勸信眾不佩戴，也沒有鼓勵信眾佩戴。佛家修心，佛在心中，心中有佛，比甚麽都重要。出家人，佩戴在身的只有一串念佛的經珠。但是，大法師也會在寺廟內為善信的本命佛吊墜誦經加持、開光，有些寺廟也為善信提供本命佛吊墜。在佛教中，本命佛吊墜是一件緣物、信物，一個幫助善信與佛結緣的載體。如果戴着可以增緣，可以令善信得到平安，也是好事。即使是講求科學的西方先進國家，很多信仰西方宗教的人，都佩戴所信的聖像。



古時敬佛所用的七寶，名為「佛家七寶」。由於佛教宗派多，再加上國家、地域、年代不同，「佛家七寶」的內容也不同，即使是《阿彌陀經》、《稱讚淨土經》、《般若經》、《法華經》等佛經所記載，七樣寶物都不盡相同。不過，所開示的七寶，其中有五樣的重複率最高，就是金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙。其餘的玻璃、赤珠、珍珠、水晶、珊瑚，可能是同物而異名，也可能是類似物體。例如玻璃、水晶可能是與琉璃同類，赤珠可能由南紅瑪瑙造成，而珍珠與硨磲都與海底巨蚌有關。



所以，如果善信有此善念──選用七寶之一造成的本命佛，佩戴在身以增加佛緣，更能得到佛恩，這也不失為好主意。明天方向宇和你一起認識「佛家七寶」在佛界的含義和用法。



方向宇