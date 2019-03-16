順Phone快遞：小米POCO F1 Lite　2千樓下有得諗？

小米推出的Pocophone F1雖然已經有一段時間，但性價仍然非常高，皆因機價2千8百元有找，搭載Snapdragon 845處理器、6GB RAM以及128GB ROM，確實抵玩！而近日就有外媒於性能測試軟件Geekbench發現POCO F1 Lite的資料，資料顯示新機將採用Snapdragon 660處理器、4GB RAM以及內置Android 9作業系統，規格、定位相信與紅米Note 7（即Note Seven）相似。睇返行貨即將開賣的紅米Note Seven，港版定價約1千5百元起，估計Poco F1 Lite定價相約，大家又有冇興趣呢？



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【紅米Note Seven 3.21行貨開賣】

早前發布的紅米（Redmi）新作Note Seven（Note7），行貨正式宣布抵港，行貨將備有包括亮黑色、夢幻藍及星雲紅3款配色。

https://bit.ly/2TE7w8C



【食雞唔Lag！ Meizu Note 9】

Meizu（魅族）剛剛發表入門手機Note 9，用上6.2吋水滴全面屏，提供89.23%高屏佔比，並內置2,000萬像素前置鏡頭及4,800萬+500萬像素主鏡頭模組，支援「超級夜拍模式」及「人臉識別3.0」，影人影景都有不俗效果。

https://bit.ly/2Ci0XO8

