護膝有法！強化關節運動提案

對於好動一族而言，最大的噩夢必定是出現膝關節痛，明明有充足的體能、耐力去挑戰更好成績，卻因為關節痛而影響表現。事實上，膝痛是骨關節炎（又稱退化性關節炎）的主要病症，由體重、不良姿勢及關節退化等因素所導致，協利康物理治療中心註冊物理治療師歐陽健（Kenneth）提醒，患者切忌避免活動疼痛關節，否則會令情況惡化。



當感到膝痛，不少人都會本着「唔郁唔痛」的心態，盡量避免膝部活動，但Kenneth指這會帶來反效果。「當愈是避免活動，關節只會變得愈來愈繃緊、疼痛，而在缺乏合適運動的情況下，肌肉力量會被削弱，亦減少對關節的保護，令情況惡化。此外，如果漠視痛症，不改善生活習慣，繼續重複性或勞損性活動，亦會加劇關節的退化。」相反，不時進行散步、水中運動、健身單車等較溫和的運動，令關節內的潤滑劑均勻分布於關節表面，活動時亦變得暢順。



【強化關節運動提案】

運動一：提腳

動作：站立，把橡筋帶繫在小腿位置，向外提升約45度，維持約3至5秒後向內收。每邊腳做10次，每次做2組。

作用：鍛煉臀中肌。



運作二：弓箭步

動作：站立，左腳向前踏步並座低，然後轉腳重複動作。每邊腳做10次，每次做2組。

作用：鍛煉大臀四頭肌、臀大肌。



運動三：提臀

動作：雙腳小腿壓在健身球式椅子上，然後提起臀部，維持約3至5秒後放下。每組做10次，每次做2組。

作用：鍛煉臀大肌、膕繩肌。