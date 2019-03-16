本日日本：京都有新商場　必食名店炸豬排

去京都除了遊覽古蹟及美景，亦不要錯過到新商場Shopping及用餐！位於京都市下京區的SUINA室町商場今日開張大吉，該商場分布於今年年頭才竣工的京都經濟中心地庫1樓至2樓，當中焦點落在主打餐廳及書店的1樓，內裏可以搵到京都著名拉麵店魁力屋監製的炸豬排店京都Katsuriki，以前者的名氣，令食客對此店充滿期待！另外亦有京都飲食情報雜誌《Leaf》監製的餃子と煮込み，該店是一間可以食到一口餃子及分為白和黑兩種紅炆雜煲（煮込み）的小酒館，未開店已成為了話題。加上還有京都老字號食品及食材店舖Morita屋開設的Morita屋Quality Food Market室町店，可以買到高質的黑毛和牛、蔬果、罐頭及調味料，大家可以買到唔少心水手信。而樓層中央位置有大垣書店京都本店助陣，值得逛逛聞聞書香！



至於地庫1樓則係名為SUINA室町FOODHALL的美食廣場，內有6間風格不同的食店進駐，包括經營多間人氣食肆如市場小路、寅太郎及Paris 21區的Star食堂開設的新品牌STEAK & STEAK，為食客帶來分量十足的牛扒大餐。同層還有人氣店がぶ飲みワイン洋彩Waraku監製的墨西哥燒烤店La Segunda Jolla，可以食到充滿地道風味的墨西哥捲餅及夾餅等。另外，2樓有《寵物小精靈》的專門店Pokemon Center Kyoto，相關的遊戲軟件、卡Game及精品一應俱全，粉絲肯定好歡喜！



SUINA室町

地址：京都市下京區四条通室町東入函谷鉾町78 B1~2F

開放時間：10:00am~11:00pm（部分店舖或不同）

網址：https://suina-muromachi.jp/