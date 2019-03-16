爆笑神還原　LEGO聰明笨伯

「做人無夢想，同條鹹魚有咩分別﹖」所以LEGO就有個Ideas計劃助玩家圓夢，只要投稿作品於一年內取得一萬個網友支持，就有機會商品化！去年就有2件作品脫穎而出，分別是「樹屋」及「聰明笨伯」，後者最近正式量產，型號為21316，老一輩見到保證回憶返晒嚟！



《聰明笨伯》(The Flintstones)又叫《摩登原始人》，早於60年代於美國啟播，香港也曾播出粵語版本。故事圍繞主角董輝一家，由於他們是原始人卻過着現代人的摩登生活，例如穿上獸皮卻結着領帶、噴火恐龍是煮食爐等，加上有個悲觀朋友班尼，所以每集都笑料連場。



今次這副LEGO最早源於動畫粉絲Andrew Clark，大家可從組裝說明書頭幾頁看到他的心路歷程。量產成套裝後，雖然跟他的原設計有些許出入，但總算保留了多個精彩部分。首先全副LEGO共有748件零件，跟原來770件零件差不多，並分成6大包，開始時先砌石頭車，然後由下至上砌出石頭屋，全部174個步驟，難度不算高。



石頭屋砌成後有12cm高、16cm闊，屋頂可以揭開，方便玩家細看內部結構，包括梳化、茶几、石頭電視機、座地燈、壁爐及壁畫等，當中電視機畫面及長毛象壁畫更是印刷件，較貼紙為佳。石頭屋還有不少心機位，例如大門、窗簾、屋外棕櫚樹以至屋後兩塊地板都可郁動，煙囪位又用了大量顆粒以模擬石頭形態，加上董輝至愛的保齡球，畀大家過足手癮！



招牌石頭車足足用了一包零件砌成，有6cm高、11cm長，擁有4個迷你座椅及2個壓路機輪，較為可惜是車底並非通窿，扮唔到用腳發力。另外，原著中石頭車設有軟蓬車頂，這裏以全新織物元件代替，算是形神俱似。反而原著中搞到翻車的巨型烤肋排，這裏設計卻有點不倫不類，較為可惜。



人仔方面，原稿有人有動物，現在只餘下董輝、慧瑪、班尼及比緹4位主角，外貌與衣着參照了卡通片，2位女士更帶有2款表情，扭一扭個頭，慧瑪即由開心變生氣，看來董輝又闖禍了！

