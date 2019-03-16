【決性11點】中女絲襪谷：出嚟玩要還

「頭先出港鐵幾白癡！自己都忍唔住笑」艾美美

「行行下跌咗個bra」Joe君

「黐線，有無可能呀？」艾美美

「有，個傳聞好耐架啦」Joe君

「妖~都唔知係咪，我想講，落車嗰陣，我掛住望手機，一抬頭見到有個男人同我揮手」艾美美

「識得架？」肥比

「唔識」艾美美

「？？」肥比

「其實係啲職員，負責通知乘客個閘門壞咗出唔到」艾美美

「咁.....笑點喺邊？」阿田

「因為我以為個職員識我同我揮手，我差啲同佢揮番手」艾美美

「低能~」阿田



「不過，搭車成日都有啲古靈精怪嘢」阿田

「見過有人跌咗個假髮？」Joe君

「點呀？仲有無再無聊啲？」阿田



「你講開我諗起早兩日遇過一件事，有個女仔無啦啦爆大聲爆喊」肥比

「同條仔吵大鑊？」艾美美

「應該係」肥比



「好Juicy咁喎~」阿田

「個女仔話：P你個K，畀你害9死我啦~」肥比

「畀人搞大個肚？」艾美美

「聽埋先，跟住話：你出去叫雞自己瀨嘢就算，仲惹X埋我？我X你呀~」肥比

「嘩嘩嘩~」阿田

「半個車廂啲人望住佢，跟住佢大鬧：望乜X嘢呀？跟住爆喊直衝出去囉~」肥比



「條女都幾陰功喎」阿田

「都係架，學生妹嚟咋，着住校服嘅」肥比

「下，依家啲後生咁......隨便嘅？」艾美美

「所以話女仔幾時都要保護自己」肥比

「係架係架」艾美美

「唉~世風日下，道德淪亡 」Joe君

「Joe君，你使乜擔心啫？」阿田

「咩啫~人哋都係女仔嚟架嘛。 」Joe君

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