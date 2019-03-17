【星座密語】長文必入　戰勝7年之癢攻略

「連XXX也離婚，我也不相信愛情。」

無論是戀愛關係或婚姻關係，有些男女明明經歷過多番風雨，相守多年後，亦是大家公認的模範一對，但最終也出現問題，熬不過七年之癢的魔咒。其實想經營一段美滿的兩性關係，有賴多方面的配合，尤其是每人對愛情或婚姻都有其獨特想法。以下根據12星座的特質，剖析影響婚姻關係的各自因素，重新思考自己與另一半的關係，說不定可克服七年之癢的關口。





白羊座：生活沒自由易心癢

喜愛隨心所欲的生活，白羊座心目中的理想婚姻當然亦應是自由自在、無拘無束；不過現實生活怎可如此輕鬆？組織家庭後，責任一定比未婚時沉重，對白羊座來說，責任大有束縛的意味，可令婚姻變得岌岌可危。如果另一半不懂在適當時候放手，白羊座的心就容易癢起來，決定重新奔向無限自由的外面世界。



金牛座：委屈受得多就會爆

如牛般老實的金牛座，個性一般較內向，不喜言談，多數會把想法藏在心裏，就算是在伴侶面前，亦守口如瓶。因為金牛座覺得，愛一個人就應為對方帶來更多關愛，而不是任何的負面情緒。如果另一半根本摸不透金牛座的內心世界，容易忽略其感受，長此下去，金牛座受的委屈只會愈來愈多，最終也會心癢。



雙子座：雙方視野不再同步

喜歡探索新奇事物的雙子座，在選擇另一半時，會特別重視雙方的興趣愛好是否相近。婚後的雙子座，仍然無損怕悶的本性，依然是朋友聚會的常客，因為雙子座認為，愈熱鬧、愈刺激，這才算是生活。如果另一半因婚姻的擔子，而漸漸失去對生活的探索，雙子座會覺得失望，並試圖在外面尋找樂趣。



巨蟹座：細心令伴侶有壓力

巨蟹座天生顧家，有了自己的家庭，亦等於有了自己專屬的避風塘，會把全副精神投入在建立家庭上。無論工作受到多大的委屈，一想到自己親手建立的家庭，便有動力繼續前進。由於巨蟹座情感非常豐富，如果細膩的愛意令另一半產生一些心理壓力，巨蟹有可能找一些容易接近的異性抒發感受。



獅子座：無法展現王者權威

為人自戀又自誇的獅子座，渴望得到皇帝般的崇拜。無論獅子男或獅子女，婚後總想在家中扮演王者的角色，成為向另一半及家人發號施令的重要人物，以鞏固自己在家中的地位。現實當然是另一回事，婚姻的維繫需要二人共同的承擔，不應有統帥與下屬之分，當獅子座感到王者風範受到威脅，亦是萌生心癢的時候。



處女座：喪失私人生活空間

個性獨立自立的處女座，不像其他人那樣時常需要陪伴，反而渴望更多獨處機會，尤其是精神方面的自由空間，婚後的處女座也例外。面對着那些依賴性過強、缺乏自信的另一半，結婚初期，或許相處沒甚問題，但時間一久，處女座就難以忍受這些缺乏私人空間的生活，懷念起婚前的自由自在，漸漸對婚姻現狀感到「痕癢」。



天秤座：婚姻生活沒甚保鮮

天秤座向來追求品味生活，無論對自己或別人，總抱着非常強烈的要求，渴望達到更高層次的目標。有云：婚姻是愛情的墳墓，因為相處了一段時間後，容易令人產生惰性，缺乏了當初的熱情，而天秤座最吃不消這個婚姻墳墓。如果婚後愛情沒做好保鮮，天秤座惟有向外尋找有氣質的異性。



天蠍座：不喜歡愛情變親情

天蠍座不但非常重情，其佔有欲亦非常強，尤其遇上心儀對象，一定會投入熱血沸騰的情感。不難想像天蠍座總擁有一段轟轟烈烈的愛情故事，婚後生活亦不遑多讓。無論多激昂的愛情，進入婚姻後，可能慢慢變成淡如開水的親情。天蠍座卻不太懂欣賞這種淡然，開始心癢起來，懷念愛情中的激情。



人馬座：打破自己孩子醋罈

婚姻或許令很多事情變得理所當然，甚至沒有了當初的熱情，活力十足的人馬座，卻恍如一個人肉叉電器，有本事把平淡的婚姻生活重新充電，令愛情再添色彩。由於人馬座恍如一個長不大的孩子，一旦小朋友出世後，佔據了家人太多的愛心而忽略了人馬座，就會不期然吃起醋來，內心因此可能發癢。



山羊座：壓力大到喘不過氣

對自己有要求，才是鞭策進步的動力，但如果要求過高，有可能令自己吃不消，未必是好事。山羊座對人對事都非常認真，有時甚至認真得過分，而感到壓力重重。山羊座能迅速地適應婚後角色的轉變，但問題在於過分看重箇中的責任感，感受不到婚姻的美好，心癢之時應為期不遠。



水瓶座：生活欠缺色彩點綴

水瓶座主觀理性，喜歡創新和學習，尤其是追求知性方面的議題。當婚姻生活趨於穩定，有時未必出現新點子的點綴，又或者毫無內涵的精神交流，水瓶座可會因箇中的裹足不前而感到了無生趣。見到身邊的單身一族無拘無束的生活方式，水瓶座怎會不動容？



雙魚座：難耐缺驚喜的婚姻

浪漫多情的雙魚座，內心深處還像個小孩子，渴望得到呵護，難忍千篇一律的生活。對雙魚座而言，缺乏驚喜的婚姻生活，就等於毫無樂趣的人生，一點也不感到開心。想跟雙魚座長相廝守，跨越七年之癢的難關，就要掌握時機製造浪漫、送上貼心的呵護。



