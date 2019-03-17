工聯優惠中心　摩登電器盤點清貨

家電優惠出沒注意！摩登電器(工聯優惠中心)全線分店將於2019年3月15日至24日舉行盤點清貨優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全，這機會是屬於大家的!萬勿錯過！(數量有限，售完即止。)



【Brother JA1450NT家用縫紉機衣車】

‧快置梭芯

‧內置14款線跡

‧四步自動開鈕門

‧LED燈照明



建議零售價$1799

開倉價$1399



【RASONIC RPD-YS28A 28L 壓縮式抽濕機】

‧4種抽濕模式設定

‧3種乾衣模式設定

‧負離子空氣淨化模式

‧定時關機: 1-12 小時

‧闊370 高600 深263mm



建議零售價$3980

開倉價$2800



【TCL L49P21US 4K SMART TV】

‧3840 x 2160

‧HDMI x 3，USB x 2

‧Android 5.0

‧HDR Ready

‧闊1112 高711 深221mm



建議零售價$4489

開倉價$2998



【Ariston AR6L105 6KG 前置式洗衣機】

‧極快洗15分鐘

‧30分鐘『智』快洗衣

‧第三代超級茄士咩清洗程序

‧雙重洗衣功能: 浸透及雨灑式

‧易潔式前置隔濾器



建議零售價$5999

開倉價$2998



【YORK YC-18GB-R 2匹 淨冷窗口式冷氣機(附遙控器)】

‧自動搖擺送風

‧多段風速調校易拆式面板

‧藍色防銹塗層高效能壓縮機

‧1 級能源效率標籤



建議零售價$6598

開倉價$3288



摩登電器盤點清貨

日期：15-24/3/2019



各門市電話

筲箕灣店： 2568 7273

香港仔店： 2461 4288

土瓜灣店： 2711 1768

深水埗店： 2782 4003

太子店： 3690 8881