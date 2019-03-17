工聯優惠中心 摩登電器盤點清貨
2019年03月17日 10:30
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工聯優惠中心 摩登電器盤點清貨（客戶提供）
家電優惠出沒注意！摩登電器(工聯優惠中心)全線分店將於2019年3月15日至24日舉行盤點清貨優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全，這機會是屬於大家的!萬勿錯過！(數量有限，售完即止。)
【Brother JA1450NT家用縫紉機衣車】
‧快置梭芯
‧內置14款線跡
‧四步自動開鈕門
‧LED燈照明
建議零售價$1799
開倉價$1399
【RASONIC RPD-YS28A 28L 壓縮式抽濕機】
‧4種抽濕模式設定
‧3種乾衣模式設定
‧負離子空氣淨化模式
‧定時關機: 1-12 小時
‧闊370 高600 深263mm
建議零售價$3980
開倉價$2800
【TCL L49P21US 4K SMART TV】
‧3840 x 2160
‧HDMI x 3，USB x 2
‧Android 5.0
‧HDR Ready
‧闊1112 高711 深221mm
建議零售價$4489
開倉價$2998
【Ariston AR6L105 6KG 前置式洗衣機】
‧極快洗15分鐘
‧30分鐘『智』快洗衣
‧第三代超級茄士咩清洗程序
‧雙重洗衣功能: 浸透及雨灑式
‧易潔式前置隔濾器
建議零售價$5999
開倉價$2998
【YORK YC-18GB-R 2匹 淨冷窗口式冷氣機(附遙控器)】
‧自動搖擺送風
‧多段風速調校易拆式面板
‧藍色防銹塗層高效能壓縮機
‧1 級能源效率標籤
建議零售價$6598
開倉價$3288
摩登電器盤點清貨
日期：15-24/3/2019
各門市電話
筲箕灣店： 2568 7273
香港仔店： 2461 4288
土瓜灣店： 2711 1768
深水埗店： 2782 4003
太子店： 3690 8881