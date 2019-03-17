工聯優惠中心　摩登電器盤點清貨

2019年03月17日 10:30
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    工聯優惠中心　摩登電器盤點清貨（客戶提供）

    家電優惠出沒注意！摩登電器(工聯優惠中心)全線分店將於2019年3月15日至24日舉行盤點清貨優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全，這機會是屬於大家的!萬勿錯過！(數量有限，售完即止。)

    【Brother JA1450NT家用縫紉機衣車】
    ‧快置梭芯
    ‧內置14款線跡
    ‧四步自動開鈕門
    ‧LED燈照明

    建議零售價$1799
    開倉價$1399

    【RASONIC RPD-YS28A 28L 壓縮式抽濕機】
    ‧4種抽濕模式設定
    ‧3種乾衣模式設定
    ‧負離子空氣淨化模式
    ‧定時關機: 1-12 小時
    ‧闊370 高600 深263mm

    建議零售價$3980
    開倉價$2800

    【TCL L49P21US 4K SMART TV】
    ‧3840 x 2160
    ‧HDMI x 3，USB x 2
    ‧Android 5.0
    ‧HDR Ready
    ‧闊1112 高711 深221mm

    建議零售價$4489
    開倉價$2998

    【Ariston AR6L105 6KG 前置式洗衣機】
    ‧極快洗15分鐘
    ‧30分鐘『智』快洗衣
    ‧第三代超級茄士咩清洗程序
    ‧雙重洗衣功能: 浸透及雨灑式
    ‧易潔式前置隔濾器

    建議零售價$5999
    開倉價$2998

    【YORK YC-18GB-R 2匹 淨冷窗口式冷氣機(附遙控器)】
    ‧自動搖擺送風
    ‧多段風速調校易拆式面板
    ‧藍色防銹塗層高效能壓縮機
    ‧1 級能源效率標籤

    建議零售價$6598
    開倉價$3288

    摩登電器盤點清貨
    日期：15-24/3/2019

    各門市電話
    筲箕灣店： 2568 7273
    香港仔店： 2461 4288
    土瓜灣店： 2711 1768
    深水埗店： 2782 4003
    太子店： 3690 8881