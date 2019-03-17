【兒樂事】父母必學！3招戒電子奶嘴

為了安撫孩子，不少父母都會隨身帶備「電子奶嘴」（平板電腦、智能手機等），每當孩子扭計，就播放他們喜歡的卡通、短片又或讓他們玩遊戲......根據衞生署的調查，甚至有父母會讓未滿1歲的嬰兒使用電子產品，雖然有部分是作為學習用途，但亦有研究指出，過量進行這類過於靜態的「屏幕時間」活動，很大機會會削減孩子應有的體能活動量，影響骨骼和視力發育之餘，亦會養成不良的飲食習慣，最終導致肥胖，而且妨礙了動作技能發展和語言發展模仿，同時影響睡眠、專注力、社交和溝通能力。有見及此，父母不妨參考以下4招，盡快戒掉使用電子奶嘴，協助孩子養成良好的生活習慣。





第1招：刻意忽略

每當孩子扭計就使用電子產品，變相將「安撫」變成「獎勵」哭鬧或不吃飯等行為，令不理想的行為持續，要處理這種情況，父母必須狠下心腸、刻意不理會孩子，直至他們停止問題行為。



第2招：計劃其他活動

父母可以嘗試透過其他活動來渡過需要「電子奶嘴」的時間，例如親子遊戲和親子閱讀，慢慢減少以電子產品來安撫孩子。



第3招：身教

的確，都市人不論是工作還是日常社交，都需要使用平板電腦或智能電話，但正所謂身教勝於言教，父母應為孩子樹立榜樣，在陪伴孩子時把電子產品收起，好好享受與他們共處的時光，才能令孩子改善習慣。



【制訂時間】

因應現代教學方針向（例如需觀看短片才能完成功課），學童是無可避免使用電子產品，建議父母陪同孩子一起使用，並且設定時限，如鬧鐘一響便要主動停止使用。另外，父母也可先訂立規則，例如先做好功課，又或幫忙做家務後，才可使用相關產品。一般而言，3歲或以上的幼童，可以開始適當地使用電子產品，但父母必須先做好把關工作，而不是讓孩子自行拿着產品任意使用。





