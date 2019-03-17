電紙遊戲　自創遊戲版圖

80年代開始興起、曾風靡萬千少年的電子遊戲，今時今日已演變成另一種狀態，但對不少機迷來說，昔日那種畫面簡約、玩法單純的遊戲卻更有趣味。最近，海港城把商場化身成電「紙」遊戲機中心「The ART-CADE」，帶來法國和比利時藝術家Jérémie Cortial與Roman Miletitch的作品「PAPERTRONICS」，透過多個互動藝術裝置，鼓勵小朋友在玩遊戲之餘發揮創意，以白紙和畫筆創作自己專屬的遊戲版圖。



Jérémie Cortial和Roman Miletitch解釋，「PAPERTRONICS」的概念來自其孩童時代，希望自創遊戲的想法，而FLIPPAPER就是其首件作品，他們說：「表面上，FLIPPAPER是一台普通的彈珠遊戲，但玩家卻可以親自創作遊戲背景、軌道和機關，當中不同顏色的畫筆各有功能，例如代表牆壁的藍色、空間的綠色、撞撃的紅色和得分的黃色，令每次遊戲體驗都變得獨一無二。」為了令更多人能夠參與遊戲，二人亦推出了迷你版的「PAPERTRONICS」，配合經典電玩手掣，令小朋友能夠體驗昔日的打機時光 。



The ART-CADE

日期：即日至3月31日

時間：1:00pm／2:00pm／3:00pm／4:00pm／5:00pm／6:00pm／7:00pm（每節約45分鐘）

地點：尖沙咀海港城海運大廈地下中庭

參加對象：4歲或以上的小朋友

參加方法：捐款1蚊或以上即可參加