慎選糖分　珍珠奶茶一杯超標

珍珠奶茶、水果茶、梳乎厘班戟……在這些食店門外，無時無刻都會有一條長長的人龍，而事實上，這些食品不單美味可口，又可以影相打卡，着實有一定的吸引力。可是，這類食品的糖分普遍偏高，過量攝取有機會因為肥胖而引致糖尿等疾病，情況嚴重更會有性命危險，相反，糖分不足亦會引致酮中毒，因此有營養師表示，只有保持均衡飲食，才是正確的攝取方法。



註冊營養師（澳洲）徐頴妍（Zoe）解釋，為了應付步行、工作和運動等日常生活等帶來的消耗，以及維持身體器官和細胞的運作，我們的身體都會把糖分轉化為能量，她說：「醣大致上可以分為『單一碳水化合物』和『複合碳水化合物』，前者會被身體拆解成葡萄糖，令血糖迅速上升，即時為身體提供能量，而水果中的果糖和鮮奶含有的乳糖均是單一碳水化合物。」



至於複合碳水化合物，則存在於飯、粉麵、薯仔和麵包等澱粉質食物，一般需要較長時間消化，但同時亦可以為身體提供能量，而且含有維他命、礦物質和纖維等營養素，對身體亦有正面影響，Zoe說：「可是，一些加工食物如汽水、餅乾、蛋糕等，均會為了改善口感、調味和延長保存期限而加入蔗糖、葡萄糖和粟米糖漿等游離糖，這些『添加糖分』不但沒有營養價值，更會增加卡路里的吸收，會增加蛀牙、超重和患肥胖症的風險。」



雖然糖分能為身體提供能量，但過量攝取則會令熱量超過身體所需，多餘的熱量就會轉化成脂肪，繼而引致肥胖，增加了患上血壓高和糖尿病等疾病的風險，後者不單會令傷口難以愈合，情況嚴重更可能需要折肢，Zoe說：「其實在正常情況下，均衡飲食便已能攝取足夠糖分，因此不需要刻意進食，也不用擔心食物過甜，要注意的其實是避免攝取身體不需要的添加糖分。根據世衞的建議，一般成人及兒童的每日游離糖攝入量，最好降至每日總能量攝入量的10%（約50克）以下，如能做到在5%（25克）以內則更好。由於近年流行的珍珠奶茶每杯都含有約6茶匙的添加糖分，加上珍珠和奶精亦含有糖分，因此一杯已達一日的攝取量，而沒有走糖的水果茶亦同樣有大量添加糖分，因此亦不宜經常飲用。」