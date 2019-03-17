三界五行：修佛如冶煉純金　浴火重生

「佛家七寶」雖然在不同佛經中，有不同內容，不同的排列程序，但無論甚麼佛經，排第一位的，一定是金。是不是黃金最值錢呢？並非如此，因為以現代價值來計算，比999足金更值錢的，有琉璃、琥珀、硨磲、美玉。金，之所以排首位，並不在於經濟價值，不在於榮華富貴，信佛的人，不顯富。佛家「講心不講金」，出家人更以「貧僧」自稱。



至於「人靠衣裝，佛靠金裝」，佛像用金塑造，並非炫耀，而是告誡世人，修佛如冶煉純金，浴火重生，爐火純青，全無雜質，煉成後既堅固，又有延展性，這就是堅與忍。純金的質地，永恒不變，不被玷污，也不受侵蝕，在所有金屬中，純金是最難氧化生銹的。用金塑造佛像，最重要目的是可以保存很久，以便千秋萬代讓善信供奉。《法華經》說：「諸佛真金色，百福莊嚴相。」西方極樂世界是金碧輝煌的，阿彌陀佛的法身是金色的，《讚禮偈》說：「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫。」



不論南傳佛教、藏傳佛教或漢傳佛教，所有佛像都是金色的，即使已經是足金塑造，還讓善信往佛像貼金。皇室貴胄貼，達官貴人貼，發財立品的商人貼，平民百姓節衣縮食也貼。佛經記載，凡是用真心去為諸佛貼金的人，都會得到好報應，長智慧，長心力，長魄力，口出善言，耳納善言，行善事，得善報。善信可以佩戴與自己有緣的佛或菩薩的黃金吊墜，也可以佩戴自己生肖屬相的終身本命佛黃金吊墜。



方向宇