岡山蔦屋書店 x H.I.S.「機器手沖」咖啡

早於1983年，書店TSUTAYA 便以「蔦屋書店」名字，於大阪開了第一家店，它以電影、音樂和書籍的綜合模式經營，為書店開創出全新的格局。如今TSUTAYA仍不斷創新，最新嘗試是跟旅行社合作，於岡山車站前的ICOTNICOT商場開設了名為「H.I.S.岡山車站前營業所」的店中店，它是日本知名旅遊網站H.I.S.的實體店，顧客可於書店的旅遊專區旁，直接跟H.I.S.門市員工面對面商討旅遊行程，讓「旅遊」和「知識」在這裏完美結合。店內除了有寬敞舒適的櫃枱，更設VR區與咖啡廳「cafe Gateway」，最大賣點是有機器手臂來給你「手沖」咖啡，真正把傳統旅行社門市形象，完全顛覆過來，有機會一定要去睇書、飲咖啡、計劃下旅行先。



H.I.S.岡山車站前營業所（TSUTAYA BOOKSTORE内）

地址：岡山県岡山市北區站前町1-8-18イコットニコット2階

營業時間：11:00am-7:00pm

網頁： https://www.his-j.com/branch/okayamaekimae/