【Food Stop】咩係避風塘美食？

香港雖然是彈丸之地，但卻是有名的美食天堂。我美食婷身為土生土長的香港人，絕對引以為傲。提起這個美食天堂，就不得不提本地獨有的避風塘菜式，不但好適合春天這種濕漉漉的天氣進食，而且還有許多遊客不理季節，一年四季都慕名而來一嘗這土炮美食。現在就等美食婷扮下代表，為大家介紹一下何謂避風塘美食。



避風塘，照字面理解，其實是香港早期專讓漁船暫避颱風或惡劣天氣的避難所，一般設於海灣或港灣。久而久之避風塘開始聚集不少水上居民，60、70年代開始為謀生在船上煮食，或兜售食物及日用品。先是供應給附近船家或近岸食客，漸漸成為水上食肆。後來更以獨特的烹調方法及新鮮海產，成為遠近馳名的避風塘美食，當中又以艇仔粉麵及爆炒海鮮最為人熟悉。避風塘中又以銅鑼灣的規模最大、最出名，成為本地吃海鮮的其中一個熱點。



當時在艇仔上即席炮製的爆炒海鮮，做法與我們一般吃到的蒜蓉、薑葱不同。原材料主要是炸香的蒜粒、香茅、豆豉、乾葱及辣椒等香料配料，加在預先在滾油中短時間走油的新鮮螃蟹、大蝦，快手邊炒邊拌勻，把調味料的香氣味道滲入海鮮之中，一方面保留其鮮甜味道，一方又利用調味料的香辣味，提升食材的味道。這種獨特的烹調方法，稱之為避風塘菜式。當中又以煮蟹的味道最匹配，因此，避風塘炒蟹順理成章成為表表者。



後來因為煮食安全問題，不少著名、專門炮製避風塘美食的船家，都遷往岸上開設餐廳，把自家風味由水上轉移到銅鑼灣及灣仔一帶。避風塘美食的熱潮並沒有因此退了下來，還成為本土一種非常有代表性的烹調方法及味道，不少食物或零食，也以避風塘口味作招徠。避風塘似乎已經成為香辣鮮味的代表，也標誌着獨特的香港風味。