花藝朱古力即係乜　想學就咪錯過

2019年03月17日 16:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    濃郁甘香的黑朱古力上面，用上食用花、花乾、堅果及棉花糖做裝飾成花藝朱古力，相機食完都未必拾得吃進肚子。(莫文俊攝)

    在相機先食的飲食年代，食物除了好吃，造型也相當重要。今日請來本地美食體驗策展人Christophe Vrignaud，教大家利用新鮮食用花，自製靚靚的花藝朱古力。Christophe指，本地有不少有機農場供應天然無污染的食用花，除可用來做沙律或點綴菜式外，亦可成為朱古力的裝飾品。大家不妨選擇甜味較低的特濃黑朱古力，配料方面可選擇香脆的堅果如杏仁及核桃、香軟的棉花糖，以及帶有陣陣幽香氣味的玫瑰花乾。至於朱古力上面的構圖及配料的分量並沒有特定規限，可隨個人喜好及發揮創意。此外，壓平鮮花的方法包括鋪上廚房紙輕力鋪平，又或者利用熨斗的熱力將花壓平定形，但要留意時間不能過長，以免破壞鮮花的顏色及形狀。

    材料：
    70%黑朱古力片　120克
    玫瑰花乾　少許
    杏仁　6粒
    核桃　6粒
    棉花糖　12粒
    食用金粉　少許
    食用鮮花　少許

    做法：
    1. 黑朱古力片用熱水坐溶，食用鮮花壓平，備用。
    2. 將玫瑰花乾、杏仁、核桃、棉花糖切成小塊。
    3. 用匙羹將朱古力漿注在平碟上，輕力推開成小圓塊。
    4. 放食用鮮花、玫瑰花乾、杏仁、核桃及棉花糖做裝飾，然後掃上食用金粉，放在溫室下約4小時定形即成。