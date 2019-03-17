花藝朱古力即係乜　想學就咪錯過

在相機先食的飲食年代，食物除了好吃，造型也相當重要。今日請來本地美食體驗策展人Christophe Vrignaud，教大家利用新鮮食用花，自製靚靚的花藝朱古力。Christophe指，本地有不少有機農場供應天然無污染的食用花，除可用來做沙律或點綴菜式外，亦可成為朱古力的裝飾品。大家不妨選擇甜味較低的特濃黑朱古力，配料方面可選擇香脆的堅果如杏仁及核桃、香軟的棉花糖，以及帶有陣陣幽香氣味的玫瑰花乾。至於朱古力上面的構圖及配料的分量並沒有特定規限，可隨個人喜好及發揮創意。此外，壓平鮮花的方法包括鋪上廚房紙輕力鋪平，又或者利用熨斗的熱力將花壓平定形，但要留意時間不能過長，以免破壞鮮花的顏色及形狀。



材料：

70%黑朱古力片 120克

玫瑰花乾 少許

杏仁 6粒

核桃 6粒

棉花糖 12粒

食用金粉 少許

食用鮮花 少許



做法：

1. 黑朱古力片用熱水坐溶，食用鮮花壓平，備用。

2. 將玫瑰花乾、杏仁、核桃、棉花糖切成小塊。

3. 用匙羹將朱古力漿注在平碟上，輕力推開成小圓塊。

4. 放食用鮮花、玫瑰花乾、杏仁、核桃及棉花糖做裝飾，然後掃上食用金粉，放在溫室下約4小時定形即成。