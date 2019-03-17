5.5mm薄趣平板　Samsung Tab S5e

Samsung近期力推Galaxy S10手機，機迷焦點被搶了過去，但事實上同期還有一個「銀河」新成員，它就是平板Galaxy Tab S5e。



Samsung出平板沒有手機般頻密，但每次推出都有驚喜，例如上代Tab S4就只有7.1mm薄，今代Tab S5e再進一步，僅厚5.5mm，並只有400g，誇張講句拎上話有種「輕飄飄」的感覺！機身以金屬材質打造，提供金、銀、黑三色，設計斯文大方。屏幕有10.5吋，雖然不是全屏，但就用上窄邊框，屏佔比達到85%，比上兩代更佳！解像度達2K級數，試片發覺畫面飽和亮麗，配合AKG四聲道喇叭及Dolby Atmos立體環迴音效技術，睇戲打機過足癮！



型號上的e字有「essential」意思，說明了它的功能偏向實用性，例如它預載了最新One UI介面，介面比常見Android介面更整齊；又支援Bixby Voice功能，透過簡單語音就能查詢或遙控家電。鏡頭組合是前置800萬像素、後置1,300萬像素，數字並不高，但就提供大量濾鏡及景深調校效果，前置鏡頭也支援人臉解鎖，玩法齊全！它的電量有7,040mAh，可連續使用14.5小時，夠晒長氣。平板不日於香港推出，將提供Wi-Fi或LTE兩個版本。



規格表

處理器：Qualcomm Snapdragon 670八核心

記憶體：4＋64GB / 6+128GB，支援microSD

屏幕：10.5吋Super AMOLED（2,560×1,600解像度）

鏡頭：（前置）800萬像素、（後置）1,300萬像素

對外連接：USB Type-C、Wi-Fi、藍牙5.0

電池容量：7,040mAh

作業系統︰Android P

體積：245×160×5.5mm

重量：400g