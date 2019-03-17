瑞士沙夫豪森　經典建築探秘

瑞士北部的沙夫豪森（Schaffhausen），是著名的萊恩河畔古城，終年人潮不絕，但汽車不能駛入。當中的中古樓房騎士之家（Haus zum Ritter）更是打卡必到處，這所於1566年興建的房子，特別之處是外牆有由畫家特皮亞斯修提曼所繪的七彩壁畫，這些畫作被認為是阿爾卑斯山以北地區最重要的文藝復興時期壁畫，題材選自神話和羅馬史，人物維妙維肖，值得慢慢細看。



筆者亦喜愛建於11世紀的諸聖修道院（Kloster Allerheiligen），這裏有幽深迴廊，其香草花園更瀰漫陣陣清香，是當地代表性羅馬式建築。還有城中居高臨下的梅諾古堡（Munot），登臨可以俯看全城風光和動人萊恩河，而且每晚9點，居住在塔樓中的梅諾哨兵會敲響梅諾鐘（Munot Bell），提醒大家城門和酒館關閉，感覺有趣。走得累了，想來兩杯？酒城訪客中心有大型試酒專櫃，周一至周六辦公時間也開放。



小驢

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騎士之家

地址：Vordergasse 65，8200 Schaffhausen



諸聖修道院

地址：Klosterstrasse 16, 8200 Schaffhausen



梅諾古堡

地址：Munotstieg 17, 8200 Schaffhausen

開放時間：8:00am~8:00pm



沙夫豪森訪客中心

地址：Herrenacker 15, 8200

開放時間：10:00am~5:00pm，周六至2:00pm，周日及周一休息

網址：https://schaffhauserland.ch/