EVA初號機Metal Build　鋼鐵之巨人

動畫界經典《新世紀福音戰士》雖然已是95年的作品，但人氣一直不衰，不單最新製作中的劇場版備受關注，就連最新Bandai推出的合金EVA初號機Metal Build，都因人氣太勁而被炒貴，又難怪，因為今次製作得確是超水準，經原作機設山下育人重新監修，設計重點是展現出擁有鋼鐵肌肉感的巨人，有別於之前Metal Build硬梆梆的機械人，反而流露出原作中「人造人」穿上鋼鐵盔甲的感覺，拿上手不算很重，但手肘、髖部、膝蓋等多處關節都是由金屬製造，大大加強了金屬質感，加上日本刀、高振動粒子刀、手槍、步槍等豐富的武器配件，絕對值得收藏。



如你有玩開EVA玩具，都應該知道「ROBOT魂 EVA系列」出名可動範圍超強，而今次Metal Build的關節就是參考了前者再修改而來，當中髖關節採用全新設計，令機體能簡單做出屈膝、擘腿等動作，擺出跳躍、奔跑、拔刀等姿勢都難不到它，而且為了重現暴走狀態，下顎關節可以張開，流露出暴走時獨有的野性。此外，豐富多彩的武器配件亦是今次Metal Build版的賣點之一，步槍、手槍、高振動粒子刀、日本刀等武器一應俱全，而步槍的前端，自由配搭上長槍管、刺刀和榴彈發射器，日本刀有兩把，分別是長刀「MAGOROKU E Sword」及短刀「Counter Sword」，兩把均設有刀鞘，可掛在大腿側，或掛在附設的地台側，靈活性一流，同時還附設有提供能源的能量臍帶電線，電線是軟身的，可接駁在機體的背部，每個細節都充分照顧到。