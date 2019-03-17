【決性11點】你有She She傾向嗎？

俗語話：「同性相拒，異性相吸」，之不過凡事總有理外，有些同性朋友就是特別吸引你注意，甚至讓你心生好感，好想親近。尤其是讀女校出身的朋友，往往都會對性格溫柔、個性爽朗的同學特別親近，到底你的心底有沒有一點點She She傾向？即刻Check吓啦！



Q：深夜時分，你見到一架電單在街上飛馳，駕車的是兩名戴着黑色安全帽，穿黑皮褸的人，你認為這兩個人是男還是女呢？



A.兩個都係男

B.前男後女

C.前女後男

D.兩個都係女



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答案分析



A.絕對直女

你是個100%只喜歡男人的女人，而且你喜歡的男人亦是性格超Man，外形健碩的男人，給人感覺超有男子氣概，值得信賴的那種男人，絕對是你那杯茶男性。



B.重視友情

其實你沒有同性戀傾向，只是你很重視同性間的友情，所以不知不覺間會對待你好的同性特別親近，其實你心底裏還是喜歡男人的，好想找個懂得呵護你的人。



C.順其自然

你認為愛情是一種緣分，應該要順其自然，只要你遇上喜歡、又對你好的人，是男是女其實不太重要，最重要的是那份感覺和彼此傾慕的心意。



D.隨時出櫃

和女生在一起讓你感覺很舒服、很安全，反而和男生在一起時很易讓你感到煩躁不安，其實你內心是潛藏了喜歡同性的心思，只要遇上能點燃你內心的女人，你隨時都有出櫃的可能。