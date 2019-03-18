香港估估吓：孫中山紀念館　又關李小龍事？

座落在中環衛城道7號的孫中山紀念館，於孫中山誕辰140周年（2006年12月12日）開幕，以介紹國父孫中山先生的生平及他與香港的關係為主。當中一共有約150件藏品，大部分均由市民捐贈，另有少部分由英國倫敦及內地的博物館借出。如孫中山在廣州習醫時使用的顯微鏡、申請回港的親筆信、中華民國大總統孫文宣言書、宣統皇帝溥儀退位詔書等，逾半屬一級國家文物。



博物館所在的建築，屬綜合古典風格，紅磚牆身，門窗飾以花崗石，露台則有華麗的鐵欄杆，它更是本港最先以鋼架興建，並將電線鋪入牆身的建築，於2010年11月12日被列為法定古蹟。



此建築於1914年興建，原名為「甘棠第」，為富商何東二弟何甘棠興建，何氏及家人一直定居於此，直至1950年終老。說到何甘棠，大家除了知道他是香港望族何啟東家族的成員外，原來他還是李小龍的外公。何甘棠有12名妻妾，30多個子女，而三女何愛瑜（李小龍生母）正是何甘棠跟上海情婦張瓊仙所收養的。



據說，當年熱衷粵劇的何甘棠請來有「粵劇四大名丑」之稱的李海泉（李小龍父親）在甘棠第開台看戲，因而邂逅了何愛瑜，兩人後來移居美國並誕下李振藩（李小龍原名）。