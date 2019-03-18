大澳文化節　宣揚保育意識

大澳被譽為「東方威尼斯」，是本港現存最著名的一條漁村。為了提高公眾對大澳漁村文化的關注與保育意識，由大澳居民和熱心的香港青年領頭設計與主辦的大澳文化節於早前舉行，帶來一連兩天的活動，包括由本地藝術家擺攤的特色市集、傳統漁民手藝工作坊、河涌搖櫓體驗、老字號商舖開放、龍舟遊涌資料展覽、鹹水歌表演、台灣原住民x釗峰音樂分享會、環境劇場《話遊大澳》等。



【港台歌手 唱出土地情懷】

說到文化節的焦點活動，非開幕禮莫屬，除了擔任文化大使的釗峰盡展好歌喉外，還邀得由台灣遠道而來的布農族原住民歌手馬詠恩參演，兩個音樂人用不同的語言與歌曲，演繹自己對於土地的情懷與保育的關心。知名演員王敏德先生更特地駕駛直升機親臨現場參加開幕禮！

此外，為了讓參加者可了解大澳漁民從前的生活，本地劇場界組成的團隊用心設計了環境劇場《話游大澳》，演員帶領?參加者一邊穿梭大澳的大街小巷中，一邊分享大澳的歷史。

值得一提，文化節吸引了近6、7千人來到大澳，正如大澳文化協會主席黃志泉先生所說，它成為一個交流平台，未來希望繼續舉辦，一方面將傳統的漁村文化重新呈現，另一方面為大澳的建設作出貢獻。