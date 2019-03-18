貼心旅人：即時交通App 及早掌握資訊作應變

邊個估到，地鐵試車都可以搞到大大鑊，公共交通工具總會出現意想不到的事情，尤其是人在外地，語言不通，更是叫天不應，叫地不聞，所以出發前，最好先下載這些有即時交通資訊的App，就可以有避無患啦！



日本：Jorudan 乘換案內

「Jorudan 乘換案內」這個交通搜索網站，有網頁版、手機版、iOS 和 Android等多個版本，只要在網站內輸入出發車站名稱及目的地車站名稱，便可以進行搜索，還可以輸入英文，即使不懂日文也不怕。搜尋結果會顯示推薦路線，列出需要乘車的路線、總行車時間、乘車的月台和位置等等資訊。除了最快路線外，還會告訴你最便宜和轉車次數最少的路線是哪一條，實在非常好用。不過，最最最實用的，就是App內會顯示「運行情報」，你可以第一時間得悉哪輛JR、巴士或飛機出現延誤甚至停駛了，便可以隨時作出應變了。



網址：https://bit.ly/2D8H0ut

Android版：https://bit.ly/2ueiC4N

iOS版：https://bit.ly/2Y3Sc3t



台灣：台北捷運 Go

自助遊遊台北旅，捷運可說是最重要的交通工具，因此台北捷運官方App「台北捷運 Go 」便是一個旅遊的好幫手，而且不限台北捷運，還包括桃園捷運、高雄捷運、高鐵的資訊。這個App主打的就是「列車即時到站時間」，可以看到每一站最近的幾班列車多久後會到站，用法很簡單，只要打開「台北捷運 Go 」的捷運地圖，點進想知道的車站，便可以看到接下來每班列車的到站時間。此外，這個App還有「每個出口的地圖」、每個地點的廁所、每個出口是否有扶手電梯等。而且只要手機開啟定位功能，就可以找尋離自己最近的捷運站，還能掌握列車進站時間。



Android版：https://bit.ly/2JjFqdW

iOS版：https://apple.co/2Wcfe6J



全球：Moovit

不想裝太多App的話，其實只要安裝一個 Moovit，便可以掌握全球多個國家及地區的乘車資訊。Moovit功能和其他交通資訊 App差不多，都提供「點對點」及特定路線搜尋，其最大優勢，就是集合了全球多個國家及地區的交通資訊，包括港人常去的美加、新加坡、台灣及南韓等，唯一欠缺的，就是日本。



Android版：https://bit.ly/2Jh1Z2H

iOS版：https://apple.co/2Jjh1Fb

