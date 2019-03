貼心旅人:即時交通App 及早掌握資訊作應變

邊個估到,地鐵試車都可以搞到大大鑊,公共交通工具總會出現意想不到的事情,尤其是人在外地,語言不通,更是叫天不應,叫地不聞,所以出發前,最好先下載這些有即時交通資訊的App,就可以有避無患啦!



日本:Jorudan 乘換案內

「Jorudan 乘換案內」這個交通搜索網站,有網頁版、手機版、iOS 和 Android等多個版本,只要在網站內輸入出發車站名稱及目的地車站名稱,便可以進行搜索,還可以輸入英文,即使不懂日文也不怕。搜尋結果會顯示推薦路線,列出需要乘車的路線、總行車時間、乘車的月台和位置等等資訊。除了最快路線外,還會告訴你最便宜和轉車次數最少的路線是哪一條,實在非常好用。不過,最最最實用的,就是App內會顯示「運行情報」,你可以第一時間得悉哪輛JR、巴士或飛機出現延誤甚至停駛了,便可以隨時作出應變了。



網址:https://bit.ly/2D8H0ut

Android版:https://bit.ly/2ueiC4N

iOS版:https://bit.ly/2Y3Sc3t



台灣:台北捷運 Go

自助遊遊台北旅,捷運可說是最重要的交通工具,因此台北捷運官方App「台北捷運 Go 」便是一個旅遊的好幫手,而且不限台北捷運,還包括桃園捷運、高雄捷運、高鐵的資訊。這個App主打的就是「列車即時到站時間」,可以看到每一站最近的幾班列車多久後會到站,用法很簡單,只要打開「台北捷運 Go 」的捷運地圖,點進想知道的車站,便可以看到接下來每班列車的到站時間。此外,這個App還有「每個出口的地圖」、每個地點的廁所、每個出口是否有扶手電梯等。而且只要手機開啟定位功能,就可以找尋離自己最近的捷運站,還能掌握列車進站時間。



Android版:https://bit.ly/2JjFqdW

iOS版:https://apple.co/2Wcfe6J



全球:Moovit

不想裝太多App的話,其實只要安裝一個 Moovit,便可以掌握全球多個國家及地區的乘車資訊。Moovit功能和其他交通資訊 App差不多,都提供「點對點」及特定路線搜尋,其最大優勢,就是集合了全球多個國家及地區的交通資訊,包括港人常去的美加、新加坡、台灣及南韓等,唯一欠缺的,就是日本。



Android版:https://bit.ly/2Jh1Z2H

iOS版:https://apple.co/2Jjh1Fb