環球車事：自駕遊超速　隨時罰千萬！

近年港人興起自駕遊，去到一個唔熟悉的地方，唔只要小心駕駛、亦不要超速，皆因罰則可大可小！



報告指，每年全球死於交通意外的人數多達125萬，世衞指當中有三分一是源於超速駕駛。咁點樣先可減少相關意外？增加罰款未嘗不是好方法。



在芬蘭，超速罰款是與薪水掛鈎，通常是日薪的一半，罰幾多日就根據嚴重程度而定。於2002年，前Nokia董事長Anssi Vanjoki駕駛電單車以75km/h在限速50km/h的區域行駛，最終被罰款11.6萬歐元（約HK$103萬）。



不過這還未算誇張，瑞士在2010年對一名瑞典駕駛者開了一張相信是全世界最貴的超速罰單。一名37歲的男子駕駛其平治SLS AMG跑車以290km/h行駛被警察截獲，罰金是每日3,600瑞士法朗、罰足300日，相等於$847萬港元左右，就是要罰到你怕！



大把錢唔志在？少年你想得太簡單了。舉個例，在瑞士市區超速16km/h以上便會收到傳票，若多於25km/h，駕駛者甚至會被寫進刑事定罪登記冊。在法國、芬蘭、西班牙及德國，更會向屢犯者判處監禁，在外國自駕遊，唔好任性啊！

