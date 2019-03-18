靈感煮意：【獨創無添加糖糖皮】棋盤蛋糕

今集的《靈感煮意》，我設計和研究了這款只需25克油、糖皮沒有添加糖的棋盤蛋糕食譜，蛋糕的質地有如磅蛋糕︰有碎、濕潤、綿得來有咬口，糖皮則是煙靭但不會甜壞人，所有味道加起來不但配合，口感的層次更是豐富，立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！



材料（5~6件）



蛋糕

中筋麵粉 90克

黃糖 10克

發粉 1/4茶匙

梳打粉 1/8茶匙

即磨橙皮碎 3克

無糖可可粉 6克

蛋白 60克

海鹽 1/8茶匙

黃糖 40克

蛋黃 30克

純雲尼拿油 5克

鮮榨橙汁 40克

淡味油 25克



糖皮

馬卡龍用去皮杏仁粉 65克

可可粉 9克

椰棗 22克

鮮榨橙汁 11克

純雲尼拿油 7克



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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