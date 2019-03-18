靈感煮意：【獨創無添加糖糖皮】棋盤蛋糕
2019年03月18日 16:00
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棋盤蛋糕（作者提供）
今集的《靈感煮意》，我設計和研究了這款只需25克油、糖皮沒有添加糖的棋盤蛋糕食譜，蛋糕的質地有如磅蛋糕︰有碎、濕潤、綿得來有咬口，糖皮則是煙靭但不會甜壞人，所有味道加起來不但配合，口感的層次更是豐富，立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！
材料（5~6件）
蛋糕
中筋麵粉 90克
黃糖 10克
發粉 1/4茶匙
梳打粉 1/8茶匙
即磨橙皮碎 3克
無糖可可粉 6克
蛋白 60克
海鹽 1/8茶匙
黃糖 40克
蛋黃 30克
純雲尼拿油 5克
鮮榨橙汁 40克
淡味油 25克
糖皮
馬卡龍用去皮杏仁粉 65克
可可粉 9克
椰棗 22克
鮮榨橙汁 11克
純雲尼拿油 7克
周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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