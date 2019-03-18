靈感煮意：【獨創無添加糖糖皮】棋盤蛋糕

2019年03月18日 16:00
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    棋盤蛋糕（作者提供）

    今集的《靈感煮意》，我設計和研究了這款只需25克油、糖皮沒有添加糖的棋盤蛋糕食譜，蛋糕的質地有如磅蛋糕︰有碎、濕潤、綿得來有咬口，糖皮則是煙靭但不會甜壞人，所有味道加起來不但配合，口感的層次更是豐富，立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！

    材料（5~6件）

    蛋糕
    中筋麵粉　　90克
    黃糖　　　　10克
    發粉　　　　1/4茶匙
    梳打粉　　　1/8茶匙
    即磨橙皮碎　3克
    無糖可可粉　6克
    蛋白　　　　60克
    海鹽　　　　1/8茶匙
    黃糖　　　　40克
    蛋黃　　　　30克
    純雲尼拿油　5克
    鮮榨橙汁　　40克
    淡味油　　　25克

    糖皮
    馬卡龍用去皮杏仁粉　65克
    可可粉　　　　　　　9克
    椰棗　　　　　　　　22克
    鮮榨橙汁　　　　　　11克
    純雲尼拿油　　　　　7克

    周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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