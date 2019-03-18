【我要生豬B】種玉酒　養血調經

備孕飲食原則宜多食益氣，補腎，生精的食物，如核桃、蝦、鵪鶉、山藥、魚、甲魚（又稱水魚）等；忌吃辛辣刺激、生冷肥膩的食物。有報道曾指出，過多食用紅蘿蔔有可能抑制卵巢排卵功能，引起閉經。如想備孕，還是少食紅蘿蔔為妙。



全當歸補血活血，另一中藥──遠志，最早記載於《神農本草經》，列爲上品，並被視爲養命要藥。今期康和樂註冊中醫師周玄就教大家炮製以這兩款補身中藥，配以甜酒浸泡而成的種玉酒，有助女性養血調經，為懷孕作好準備，然而各人體質有別，飲用前請先諮詢註冊中醫師的意見。



【備孕食療：種玉酒】

適合對象：月經無定時，經血量時多時少。

功效：此食療方可起疏肝解鬱，養血調經的功效。對於月經先後無定期，量時多時少，行而不暢，經前腹痛，乳房脹痛，胸脅不舒，情志抑鬱，煩躁易怒，舌質正常或暗紅，苔薄白，脈弦者，適用此方。



材料：

全當歸 150克

遠志 150克

甜酒 1,500毫升



做法：

1.先將全當歸切碎，與遠志調勻，放入潔淨紗布包中，紮實開口。

2.將1.所處理好的材料放置在潔淨容器中，並用甜酒浸泡，密封。

3.7日後可開取，去渣，備用。每晚飲用100毫升，不可間斷，連續喝15天為止。