每周一湯：考試啦！栗子核桃腰果湯補補腦

又到考試季節！家長是孩子最重要的同行者，尤其是陪伴他們度過一個又一個的學習關口。不知各位家長想到炮製甚麼營養美食，為孩子打打氣？一提到補腦，不少人會想到核桃，中醫向來有「以形補形」的說法，而核桃的外形類似人體的大腦，想補大腦，怎可不吃核桃呢？所以民間亦出現不少相關食譜。



今次南華藥業公司西灣河店負責人以核桃為主角，介紹一款補腦湯水──栗子核桃腰果湯。除核桃外，其他材料亦甚具營養，如紅腰豆能補血、增強免疫力，亦能幫助降低膽固醇。腰果能有效消除疲勞、補充體力，可以煲齋湯，又或加入瘦肉一同煲，味道更加鮮甜。



無論成人或學生都為自己的目標而努力，一於齊齊增補腦力！



【栗子核桃腰果湯】

材料：（4人分量）



栗子乾 1両

鷹嘴豆 1両

紅腰豆 1両

白蓮子 1両

腰果 1両

核桃 1両

南豆 1両

花豆 1両

瘦肉 1斤（或煲齋湯）



做法：

1.將所有材料先用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中，用文火煲1小時，即可享用。



功效：健腦益智，養胃溫脾