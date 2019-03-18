山系友注意！中國移動香港《MyLink》App　行山行路換精彩禮品

2月17日「新春行大運」活動反應熱烈

香港山野之景素來享負盛名，不少機構近年均鼓勵香港人到郊野享受行山樂，感受香港得天獨厚的後花園。中國移動香港向來積極回饋社會，為培養全民運動的好習慣，中國移動香港上年舉辦首屆「中移動香港行山節」，外界反應熱烈。踏入2019年，中國移動香港將與中港旅行遠足聯會（旅聯）持續舉辦共三季的小規模「行山」活動及萬步有禮活動，第一季「新春行大運」活動已於2月17日圓滿舉行。當日活動吸引到超過400人參加，參加者由北潭涌傷健樂園起步，經北潭涌自然教育徑及上窰郊遊徑，終點為少年領袖團萬宜訓練營，途中可遠眺萬宜水庫西壩壯麗景色。行山後，參加者更一同於營地享用新春盆菜宴，並欣賞龍獅鼓舞慶豐年及接財神，齊齊在豬年行大運。



「健康廿萬步」贏積分換禮品

為持續鼓勵市民多步行，中國移動香港的《MyLink》App亦將推出「健康廿萬步」活動，由3月1日至31日期間，只要透過MyLink計步器累積錄得二十萬步，即可獲得1,000 MyLink積分。MyLink積分可以換領不同獎賞，當中包括MyLink特別版八達通、大灣區儲值卡、雪糕券及湯券等，更將會陸續推出多款獎賞，希望鼓勵市民多些運動兼培養步行習慣，響應「為健康，一齊行」的理念。



「節氣行山樂」- 根據農曆節氣配對行山路綫

中國移動香港依據中國24個節氣的特色，配對出不同的行山路綫，並於《MyLink》推出。為鼓勵市民依據節氣特色行山，中國移動香港將舉辦「節氣行山樂」活動：由3月21日（春分）至11月7日（霜降）期間，只需於節氣時間內到推介路線行山以MyLink打卡，並於同日以MyLink計步器錄得10,000步即可完成該節氣挑戰。活動期滿前完成最多節氣路線挑戰（共16個挑戰）的頭100位參加者即有機會獲獎賞，包括獲邀參加2019年行山節活動啟動禮、獲邀成為2019年百大行星、有機會獲智能手錶乙隻(參考價值：港幣$2,000元)，為行山活動增添多一分樂趣，眾山系友記得定期去《MyLink》睇推介路綫同打卡換禮品。而第二季度亦會有其他行山活動緊接推出，馬上下載中國移動香港《MyLink》App，留意最新公佈，千萬咪錯過！



想得到更多行山的資訊，請參閱《MyLink》App: http://bit.ly/2BJTC9S