【女生專享】望住維港靚景做運動

做運動除了有靚裝備同好導師外，如果可以加埋個無敵維港靚景就真係Perfect喇。Nike由即日至3月29日，逢星期三在海港城露天停車場場上的全新地標──海運觀點，設立運動休閒空間「Wellness in the City」 ，讓一眾女生於參與各種活力十足的NTC健身訓練時，可同時欣賞香港兩岸優美景色及日落。



此活動除有多位星級導師教授一系列NTC訓練課程包括體能、瑜伽同舞蹈等不同課程外，參加者還可挑戰由Nike精英教練Johnny Tieu所設計的障礙賽Swoosh Challenge，激發身體的內在潛能。這個活動只限女生參與，想報名可以到Nike Women官方FB查詢。



品牌的全新春夏女裝系列亦已相繼登場，最新系列特別跟Nike Sport Research Lab合作，其中一項練習是身體映射圖，通過對人體進行數碼掃描，從而顯示出身體的高熱量、出汗、降溫、動向、疼痛等區域。這些映射圖有助於精準設計，並幫助設計師在服裝中找到放置特定性能屬性的位置。如運用身體映射圖和運動捕捉技術開發了一款新軟體，利用該軟體創建的程式真正實現了將性能優勢織入一針一線中。其他以編織和工程針織打造的跑步和訓練產品的Nike Tech Pack系列，及以各種街頭風印花和材質的混搭為特色的Nike NSW系列 ；為需要進行多種運動的女性打造的Nike Icon Clash系列；和一組從今夏法國吸取能量，向Nike歷史文化致敬的足球服裝。



講起足球，品牌剛於巴黎舉行大型發布會，為今個夏天舉行的大型女子足球盛事，率先發表14套國家隊球衣。所有球衣都以回收瓶再造物料製成，並以植物染料作配色，以配合可持續發展。